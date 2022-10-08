https://ria.ru/20221008/mironov-1822466853.html

Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста

Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022

Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста

Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:35

2022-10-08T14:35

2022-10-08T14:35

происшествия

сергей миронов

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

партия "справедливая россия - за правду"

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По словам Миронова, если каждый раз Россия будет отвечать жестко на такие посягательства, то "охоту посягать мы отобьем сразу и надолго любому".

https://ria.ru/20221008/slutskiy-1822465716.html

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происшествия, сергей миронов, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), партия "справедливая россия - за правду", чп на крымском мосту