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Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
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Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
происшествия
сергей миронов
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
партия "справедливая россия - за правду"
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По словам Миронова, если каждый раз Россия будет отвечать жестко на такие посягательства, то "охоту посягать мы отобьем сразу и надолго любому".
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происшествия, сергей миронов, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), партия "справедливая россия - за правду", чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Миронов, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Партия "Справедливая Россия - за правду", ЧП на Крымском мосту
14:35 08.10.2022
 
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста

Лидер эсеров Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.
"Если в этот раз мы никак не ответим или ответим как-то не так, то будет окончательно ясно, что мы слабые. И с нами можно делать все что угодно. Это беспредельная наглость. И на нее нужно давать беспредельно жесткий ответ", - подчеркнул он.
По словам Миронова, если каждый раз Россия будет отвечать жестко на такие посягательства, то "охоту посягать мы отобьем сразу и надолго любому".
Момент взрыва на Крымском мосту. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Вчера, 14:31
Слуцкий: реакция Украины говорит, что за атакой на Крымский мост стоит Киев
 
ПроисшествияСергей МироновРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)Партия "Справедливая Россия - за правду"ЧП на Крымском мосту
 
 
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