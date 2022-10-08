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Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста - РИА Новости, 08.10.2022
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
2022-10-08T14:35
происшествия
сергей миронов
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
партия "справедливая россия - за правду"
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Россия должна дать жесткий ответ на подрыв Крымского моста, сообщил лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в своем Telegram-канале.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека.По словам Миронова, если каждый раз Россия будет отвечать жестко на такие посягательства, то "охоту посягать мы отобьем сразу и надолго любому".
https://ria.ru/20221008/slutskiy-1822465716.html
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происшествия, сергей миронов, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), партия "справедливая россия - за правду", чп на крымском мосту
Происшествия, Сергей Миронов, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Партия "Справедливая Россия - за правду", ЧП на Крымском мосту
Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста
Лидер эсеров Миронов призвал дать "беспредельно жесткий ответ" на подрыв Крымского моста