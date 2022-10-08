https://ria.ru/20221008/mig-29-1822475087.html

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2022

ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:25

2022-10-08T15:25

2022-10-08T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

россия

запорожская область

войска воздушно-космической обороны

миг-29

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221008/donetsk-1822460100.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, миг-29