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ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/mig-29-1822475087.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2022
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:25
2022-10-08T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
войска воздушно-космической обороны
миг-29
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29
15:25 08.10.2022
 
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Истребитель МиГ-29. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР тушат пожар в типографии, возникший в результате обстрела со стороны ВСУ, в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:01Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ поврежден газопровод
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЗапорожская областьВойска воздушно-космической обороныМиГ-29
 
 
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