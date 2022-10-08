https://ria.ru/20221008/mig-29-1822475087.html
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области - РИА Новости, 08.10.2022
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:25
2022-10-08T15:25
2022-10-08T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская область
войска воздушно-космической обороны
миг-29
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. ВКС России за минувшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 над Запорожской областью, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Чапаевка Запорожской области сбит украинский самолет МиГ-29", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822460100.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, запорожская область, войска воздушно-космической обороны, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Войска воздушно-космической обороны, МиГ-29
ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области
Минобороны: ВКС России сбили украинский МиГ-29 в Запорожской области