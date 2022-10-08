https://ria.ru/20221008/melnik-1822477013.html

"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты

"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты - РИА Новости, 08.10.2022

"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Spiegel заявил, что многие его высказывания в соцсетях были сделаны на эмоциях, о чем он пожалел. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T15:34

2022-10-08T15:34

2022-10-08T16:10

в мире

андрей мельник

германия

олаф шольц

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Spiegel заявил, что многие его высказывания в соцсетях были сделаны на эмоциях, о чем он пожалел."Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты", — сказал дипломат.Он признал, что большую часть скандальных публикаций в твиттере сделал спонтанно, на эмоциях, а не исходя из расчетов.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.

https://ria.ru/20221001/melnik-1820915043.html

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в мире, андрей мельник, германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина