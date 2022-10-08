https://ria.ru/20221008/melnik-1822477013.html
"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты
"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты - РИА Новости, 08.10.2022
"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты
Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Spiegel заявил, что многие его высказывания в соцсетях были сделаны на эмоциях, о чем он пожалел. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T15:34
2022-10-08T15:34
2022-10-08T16:10
в мире
андрей мельник
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олаф шольц
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Spiegel заявил, что многие его высказывания в соцсетях были сделаны на эмоциях, о чем он пожалел."Я сожалею о многом из того, что написал, но, в отличие от других, я не удаляю свои твиты", — сказал дипломат.Он признал, что большую часть скандальных публикаций в твиттере сделал спонтанно, на эмоциях, а не исходя из расчетов.Украинский президент Владимир Зеленский уволил Андрея Мельника с должности посла в Германии в июле. Дипломат известен своими некорректными высказываниями. Так, он не раз требовал от Берлина предоставить Киеву оружие, сравнил канцлера Германии Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Позднее он выразил сожаление по поводу этих слов. На место Мельника назначили Алексея Макеева, который ранее занимал должность специального представителя правительства по политике международных санкций.
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в мире, андрей мельник, германия, олаф шольц, владимир зеленский, украина
В мире, Андрей Мельник, Германия, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, Украина
15:34 08.10.2022 (обновлено: 16:10 08.10.2022)
"Жалею, но не удаляю". Украинский экс-посол Мельник раскаялся за свои твиты
Экс-посол Украины в Германии Мельник признался, что пожалел о многих своих заявлениях