https://ria.ru/20221008/mediki-1822450588.html
Мурашко рассказал о системе бронирования медиков
Мурашко рассказал о системе бронирования медиков - РИА Новости, 08.10.2022
Мурашко рассказал о системе бронирования медиков
В рамках оказания плановой и экстренной медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:55
2022-10-08T12:55
2022-10-08T12:55
михаил мурашко
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
общество
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КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. В рамках оказания плановой и экстренной медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи",- сказал Мурашко журналистам.Вся медицинская помощь гражданам будет оказана несмотря на частичную мобилизацию и медиков, подчеркнул он."Вся помощь будет сохранена в полном объеме", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20220929/mediki-1820362279.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество
Михаил Мурашко, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество
Мурашко рассказал о системе бронирования медиков
Мурашко: в рамках оказания плановой помощи есть система бронирования медиков
КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. В рамках оказания плановой и экстренной медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи",- сказал Мурашко журналистам.
Вся медицинская помощь гражданам будет оказана несмотря на частичную мобилизацию и медиков, подчеркнул он.
"Вся помощь будет сохранена в полном объеме", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Указом президента Владимира Путина
с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.