https://ria.ru/20221008/mediki-1822450588.html

Мурашко рассказал о системе бронирования медиков

Мурашко рассказал о системе бронирования медиков - РИА Новости, 08.10.2022

Мурашко рассказал о системе бронирования медиков

В рамках оказания плановой и экстренной медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:55

2022-10-08T12:55

2022-10-08T12:55

михаил мурашко

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

общество

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КЕМЕРОВО, 8 окт - РИА Новости. В рамках оказания плановой и экстренной медицинской помощи есть система бронирования медиков от частичной мобилизации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы в рамках оказания плановой и экстренной помощи имеем систему бронирования для медицинского персонала, плюс изменяем несколько подходы работы ординаторов, которых также привлекают к оказанию медицинской помощи",- сказал Мурашко журналистам.Вся медицинская помощь гражданам будет оказана несмотря на частичную мобилизацию и медиков, подчеркнул он."Вся помощь будет сохранена в полном объеме", - сказал Мурашко журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20220929/mediki-1820362279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

михаил мурашко, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии, общество