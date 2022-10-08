https://ria.ru/20221008/mchs-1822402119.html
В МЧС рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой
В МЧС рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой - РИА Новости, 08.10.2022
В МЧС рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой
Разрушающие привычную жизнь события могут вызвать не только растерянность и тревогу, но и беспомощность, противостоять им помогут простое общение с людьми и... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T02:53
2022-10-08T02:53
2022-10-08T02:53
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разрушающие привычную жизнь события могут вызвать не только растерянность и тревогу, но и беспомощность, противостоять им помогут простое общение с людьми и соблюдение привычного режима дня, советует МЧС России.Спасатели отмечают, что жить в эпоху перемен непросто: мы ежедневно оказываемся в вихре событий и новостей, которые меняют нашу жизнь.МЧС подчеркивает, что испытывать подобные чувства – нормально, "выключить" их – невозможно.Уменьшить чувство тревоги и вернуть себе уверенность можно постепенно. Для этого необходимо сосредоточиться на делах, которые можно сделать прямо сейчас: приготовить еду, уделить время детям, поговорить с близкими."Благодаря таким простым действиям мы учимся ориентироваться в новой ситуации, и она постепенно становится нам знакомой", - отмечают спасатели.МЧС также рекомендует придерживаться постоянного режима дня, общаться с людьми, проявлять сочувствие и поддерживать тех, кто в этом нуждается."Заботясь о своем психологическом состоянии, мы сохраняем силы, для того чтобы жить, действовать, поддерживать близких нам людей", - резюмируют спасатели.Ранее фонд "Общественное мнение" сообщил, что уровень тревожного состояния россиян составляет 70%, спокойствие сохраняют лишь 26% опрошенных. Еще 4% затруднились с ответом.Опрос "ФОМнибус" проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%, сообщил фонд.
https://ria.ru/20200427/1570513063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС рассказали, как вернуть ощущение контроля над собой
МЧС России: противостоять растерянности и беспомощности поможет простое общение с людьми
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Разрушающие привычную жизнь события могут вызвать не только растерянность и тревогу, но и беспомощность, противостоять им помогут простое общение с людьми и соблюдение привычного режима дня, советует МЧС России.
Спасатели отмечают, что жить в эпоху перемен непросто: мы ежедневно оказываемся в вихре событий и новостей, которые меняют нашу жизнь.
"Когда наша жизнь стабильна, мы чувствуем, что можем контролировать большинство событий в нашей жизни, у нас есть планы и перспективы. Если происходят события, разрушающие привычную стабильность – мы испытываем беспомощность, растерянность, тревогу", - говорится в рекомендациях министерства.
МЧС подчеркивает, что испытывать подобные чувства – нормально, "выключить" их – невозможно.
Уменьшить чувство тревоги и вернуть себе уверенность можно постепенно. Для этого необходимо сосредоточиться на делах, которые можно сделать прямо сейчас: приготовить еду, уделить время детям, поговорить с близкими.
"Благодаря таким простым действиям мы учимся ориентироваться в новой ситуации, и она постепенно становится нам знакомой", - отмечают спасатели.
МЧС также рекомендует придерживаться постоянного режима дня, общаться с людьми, проявлять сочувствие и поддерживать тех, кто в этом нуждается.
"Заботясь о своем психологическом состоянии, мы сохраняем силы, для того чтобы жить, действовать, поддерживать близких нам людей", - резюмируют спасатели.
Ранее фонд "Общественное мнение" сообщил, что уровень тревожного состояния россиян составляет 70%, спокойствие сохраняют лишь 26% опрошенных. Еще 4% затруднились с ответом.
Опрос "ФОМнибус
" проводился с 30 сентября по 2 октября в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%, сообщил фонд.