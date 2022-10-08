https://ria.ru/20221008/lavrov-1822445088.html

Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров

Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров

Отношения России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе Юго-Восточной Азии, заметно активизировались по многим направлениям,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:23

2022-10-08T12:23

сергей лавров

джоко видодо

юго-восточная азия

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе Юго-Восточной Азии, заметно активизировались по многим направлениям, поскольку центр мировой политики и экономики смещается в этот регион, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Сегодня центр мировой политики и экономики смещается из Евро-Атлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Отношения с государствами АТР, в том числе Юго-Восточной Азии, заметно активизировались по многим направлениям", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты".Среди стран, которые проявляют особый интерес к сотрудничеству с РФ, Лавров упомянул Вьетнам, Индонезию и Мьянму."На вьетнамский рынок поставляются многие виды отечественной продукции, включая удобрения, горюче-смазочные материалы, металлы, продовольствие. Продолжается реализация крупных нефтегазовых проектов как во Вьетнаме, так и в России. До конца года на полную мощность должно выйти предприятие по сборке отечественной автотехники марки "ГАЗ", - отметил Лавров.С Индонезией сотрудничество развивается в области энергетики и продовольствия, добавил министр."В июне прошел рабочий визит президента Джоко Видодо в Москву, в апреле и августе были организованы телефонные разговоры лидеров двух наших стран. Предметно обсуждены перспективы кооперации в топливно-энергетической сфере, обеспечении продовольственной безопасности. На повестке дня – вопросы инфраструктурного строительства, сооружения АЭС и неэнергетического применения ядерных технологий, сотрудничества в области мирного космоса. За первые шесть месяцев товарооборот увеличился более чем в 1,5 раза", - подчеркнул Лавров.Он добавил, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, государства Юго-Восточной Азии, за исключением Сингапура, не стали вводить каких-либо ограничений на сотрудничество с Россией после начала специальной военной операции, что является признаком успешного партнёрства.

https://ria.ru/20221008/lavrov-1822443469.html

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, джоко видодо, юго-восточная азия, россия, группа газ, атр, в мире