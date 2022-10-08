Отношения России с государствами АТР активизировались, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: отношения России с государствами АТР во многих аспектах активизировались
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Отношения России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе Юго-Восточной Азии, заметно активизировались по многим направлениям, поскольку центр мировой политики и экономики смещается в этот регион, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Сегодня центр мировой политики и экономики смещается из Евро-Атлантики в Евразию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Отношения с государствами АТР, в том числе Юго-Восточной Азии, заметно активизировались по многим направлениям", - сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты".
"На вьетнамский рынок поставляются многие виды отечественной продукции, включая удобрения, горюче-смазочные материалы, металлы, продовольствие. Продолжается реализация крупных нефтегазовых проектов как во Вьетнаме, так и в России. До конца года на полную мощность должно выйти предприятие по сборке отечественной автотехники марки "ГАЗ", - отметил Лавров.
С Индонезией сотрудничество развивается в области энергетики и продовольствия, добавил министр.
"В июне прошел рабочий визит президента Джоко Видодо в Москву, в апреле и августе были организованы телефонные разговоры лидеров двух наших стран. Предметно обсуждены перспективы кооперации в топливно-энергетической сфере, обеспечении продовольственной безопасности. На повестке дня – вопросы инфраструктурного строительства, сооружения АЭС и неэнергетического применения ядерных технологий, сотрудничества в области мирного космоса. За первые шесть месяцев товарооборот увеличился более чем в 1,5 раза", - подчеркнул Лавров.
Он добавил, что, несмотря на беспрецедентное давление со стороны Запада, государства Юго-Восточной Азии, за исключением Сингапура, не стали вводить каких-либо ограничений на сотрудничество с Россией после начала специальной военной операции, что является признаком успешного партнёрства.
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