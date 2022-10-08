12:13 08.10.2022 (обновлено: 12:14 08.10.2022)
Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров
Лавров: Россия продолжает диалог со странами АТР вопреки попыткам Запада ее изолировать
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который становится центром мировой политики и экономики, продолжают конструктивный разноплановый диалог с РФ, что дискредитирует все попытки Запада исключить Россию из мировых политических процессов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нам неоднократно приходилось говорить, что сегодня центр мировой политики и мировой экономики необратимо смещается из Евро-Атлантики в Евразию и в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому, конечно же, развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах - в числе наших неизменных безусловных внешнеполитических приоритетов. В этой связи с удовлетворением отмечаю, что, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твердый настрой на продолжение конструктивного, разнопланового взаимодействия с нами", - сказал Лавров в ходе IV заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
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