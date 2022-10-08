https://ria.ru/20221008/lavrov-1822443469.html

Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров

Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров

Подавляющее большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который становится центром мировой политики и экономики, продолжают конструктивный... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:13

2022-10-08T12:13

2022-10-08T12:14

сергей лавров

россия

атр

евразия

единая россия

в мире

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который становится центром мировой политики и экономики, продолжают конструктивный разноплановый диалог с РФ, что дискредитирует все попытки Запада исключить Россию из мировых политических процессов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нам неоднократно приходилось говорить, что сегодня центр мировой политики и мировой экономики необратимо смещается из Евро-Атлантики в Евразию и в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому, конечно же, развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах - в числе наших неизменных безусловных внешнеполитических приоритетов. В этой связи с удовлетворением отмечаю, что, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твердый настрой на продолжение конструктивного, разнопланового взаимодействия с нами", - сказал Лавров в ходе IV заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509355.html

россия

атр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, россия, атр, евразия, единая россия, в мире