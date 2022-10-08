Рейтинг@Mail.ru
Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221008/lavrov-1822443469.html
Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров
Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров
Подавляющее большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который становится центром мировой политики и экономики, продолжают конструктивный... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:13
2022-10-08T12:14
сергей лавров
россия
атр
евразия
единая россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который становится центром мировой политики и экономики, продолжают конструктивный разноплановый диалог с РФ, что дискредитирует все попытки Запада исключить Россию из мировых политических процессов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Нам неоднократно приходилось говорить, что сегодня центр мировой политики и мировой экономики необратимо смещается из Евро-Атлантики в Евразию и в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому, конечно же, развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах - в числе наших неизменных безусловных внешнеполитических приоритетов. В этой связи с удовлетворением отмечаю, что, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твердый настрой на продолжение конструктивного, разнопланового взаимодействия с нами", - сказал Лавров в ходе IV заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
https://ria.ru/20220930/patrushev-1820509355.html
россия
атр
евразия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лавров, россия, атр, евразия, единая россия, в мире
Сергей Лавров, Россия, АТР, Евразия, Единая Россия, В мире
12:13 08.10.2022 (обновлено: 12:14 08.10.2022)
 
Россия продолжает диалог с АТР вопреки действиям Запада, заявил Лавров

Лавров: Россия продолжает диалог со странами АТР вопреки попыткам Запада ее изолировать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Подавляющее большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), который становится центром мировой политики и экономики, продолжают конструктивный разноплановый диалог с РФ, что дискредитирует все попытки Запада исключить Россию из мировых политических процессов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нам неоднократно приходилось говорить, что сегодня центр мировой политики и мировой экономики необратимо смещается из Евро-Атлантики в Евразию и в Азиатско-Тихоокеанский регион, поэтому, конечно же, развитие отношений со странами этого региона в самых разных форматах - в числе наших неизменных безусловных внешнеполитических приоритетов. В этой связи с удовлетворением отмечаю, что, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, выдавить нас из региональных процессов, абсолютное большинство расположенных здесь государств демонстрируют твердый настрой на продолжение конструктивного, разнопланового взаимодействия с нами", - сказал Лавров в ходе IV заседания комиссии генсовета "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
30 сентября, 09:46
Запад пытается разжечь конфликт в АТР, заявил Патрушев
 
Сергей ЛавровРоссияАТРЕвразияЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала