https://ria.ru/20221008/lavrov-1822442562.html
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров
США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:08
2022-10-08T12:08
2022-10-08T15:24
в мире
сергей лавров
сша
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Основная проблема заключается в том, что американцы фактически растоптали международное право и существовавшие десятилетиями неписаные табу в дипломатической практике", — сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, вопреки геополитическим реалиям Вашингтон пытается "подмять под себя" остальных членов мирового сообщества и заставить всех жить по правилам, которые США, как утверждает министр, сами же и выдумывают.
https://ria.ru/20220930/svoboda-1820630572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сергей лавров, сша, россия
В мире, Сергей Лавров, США, Россия
12:08 08.10.2022 (обновлено: 15:24 08.10.2022)
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: США пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали