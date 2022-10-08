https://ria.ru/20221008/lavrov-1822442562.html

США фактически растоптали международное право, заявил Лавров

США фактически растоптали международное право, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022

США фактически растоптали международное право, заявил Лавров

США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:08

2022-10-08T12:08

2022-10-08T15:24

в мире

сергей лавров

сша

россия

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Основная проблема заключается в том, что американцы фактически растоптали международное право и существовавшие десятилетиями неписаные табу в дипломатической практике", — сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, вопреки геополитическим реалиям Вашингтон пытается "подмять под себя" остальных членов мирового сообщества и заставить всех жить по правилам, которые США, как утверждает министр, сами же и выдумывают.

https://ria.ru/20220930/svoboda-1820630572.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, сша, россия