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США фактически растоптали международное право, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
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США фактически растоптали международное право, заявил Лавров
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров - РИА Новости, 08.10.2022
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров
США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:08
2022-10-08T15:24
в мире
сергей лавров
сша
россия
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Основная проблема заключается в том, что американцы фактически растоптали международное право и существовавшие десятилетиями неписаные табу в дипломатической практике", — сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты". По его словам, вопреки геополитическим реалиям Вашингтон пытается "подмять под себя" остальных членов мирового сообщества и заставить всех жить по правилам, которые США, как утверждает министр, сами же и выдумывают.
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в мире, сергей лавров, сша, россия
В мире, Сергей Лавров, США, Россия
12:08 08.10.2022 (обновлено: 15:24 08.10.2022)
 
США фактически растоптали международное право, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: США пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. США фактически растоптали международное право и пытаются заставить всех жить по правилам, которые сами придумали, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Основная проблема заключается в том, что американцы фактически растоптали международное право и существовавшие десятилетиями неписаные табу в дипломатической практике", — сказал министр в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, вопреки геополитическим реалиям Вашингтон пытается "подмять под себя" остальных членов мирового сообщества и заставить всех жить по правилам, которые США, как утверждает министр, сами же и выдумывают.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
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Путин заявил, что США плюют на право миллиардов людей на свободу
 
В миреСергей ЛавровСШАРоссия
 
 
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