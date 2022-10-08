https://ria.ru/20221008/kvartiry-1822531052.html

Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир

Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир - РИА Новости, 08.10.2022

Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал ключи от новых служебных квартир 22 учителям и воспитателям города, сообщает администрация... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:21

2022-10-08T20:21

2022-10-08T20:28

ростовская область

общество

алексей логвиненко

ростов-на-дону

жилье

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал ключи от новых служебных квартир 22 учителям и воспитателям города, сообщает администрация Ростова-на-Дону."Жить педагоги будут в доме по улице Уланской, 11 - рядом с учреждениями, в которых трудятся. На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома были выделены средства из местного бюджета в размере 164 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова главы городской администрации.Жилье находится в самом молодом и динамично развивающемся микрорайоне города - "Суворовском". В настоящее время его развитию власти уделяют пристальное внимание: возводятся новые социальные объекты, в частности новое модульное здание начальной школы, которая открылась 1 сентября текущего года. Кроме того, организованы проектно-изыскательские работы на строительство в микрорайоне еще двух школ - на 1200 и 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы.Все квартиры, где будут жить педагоги, отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания. Среди новоселов - не только педагоги со стажем, но и молодые специалисты.

https://ria.ru/20221007/dokhody-1822211184.html

https://ria.ru/20220915/rostov-1817126170.html

ростов-на-дону

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, алексей логвиненко, ростов-на-дону, жилье, ростовская область