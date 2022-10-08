Рейтинг@Mail.ru
Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20221008/kvartiry-1822531052.html
Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир
Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир - РИА Новости, 08.10.2022
Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал ключи от новых служебных квартир 22 учителям и воспитателям города, сообщает администрация... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:21
2022-10-08T20:28
ростовская область
общество
алексей логвиненко
ростов-на-дону
жилье
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82240ea6d7f142d775acb82198e05745.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал ключи от новых служебных квартир 22 учителям и воспитателям города, сообщает администрация Ростова-на-Дону."Жить педагоги будут в доме по улице Уланской, 11 - рядом с учреждениями, в которых трудятся. На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома были выделены средства из местного бюджета в размере 164 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова главы городской администрации.Жилье находится в самом молодом и динамично развивающемся микрорайоне города - "Суворовском". В настоящее время его развитию власти уделяют пристальное внимание: возводятся новые социальные объекты, в частности новое модульное здание начальной школы, которая открылась 1 сентября текущего года. Кроме того, организованы проектно-изыскательские работы на строительство в микрорайоне еще двух школ - на 1200 и 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы.Все квартиры, где будут жить педагоги, отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания. Среди новоселов - не только педагоги со стажем, но и молодые специалисты.
https://ria.ru/20221007/dokhody-1822211184.html
https://ria.ru/20220915/rostov-1817126170.html
ростов-на-дону
ростовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817805883_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fa1c34ec2347bfeff06204e80f253057.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алексей логвиненко, ростов-на-дону, жилье, ростовская область
Ростовская область , Общество, Алексей Логвиненко, Ростов-на-Дону, Жилье, Ростовская область
20:21 08.10.2022 (обновлено: 20:28 08.10.2022)
 

Ростовским педагогам передали ключи от служебных квартир

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкОсмотр новой квартиры
Осмотр новой квартиры - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Осмотр новой квартиры. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт - РИА Новости. Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко передал ключи от новых служебных квартир 22 учителям и воспитателям города, сообщает администрация Ростова-на-Дону.
"Жить педагоги будут в доме по улице Уланской, 11 - рядом с учреждениями, в которых трудятся. На выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома были выделены средства из местного бюджета в размере 164 миллиона рублей", - приводятся в сообщении слова главы городской администрации.
Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 13:21Ростовская область
Доходы бюджета Ростовской области выросли на 13,5 миллиарда рублей
Жилье находится в самом молодом и динамично развивающемся микрорайоне города - "Суворовском". В настоящее время его развитию власти уделяют пристальное внимание: возводятся новые социальные объекты, в частности новое модульное здание начальной школы, которая открылась 1 сентября текущего года. Кроме того, организованы проектно-изыскательские работы на строительство в микрорайоне еще двух школ - на 1200 и 1600 мест. Построить их планируется в период с 2022 по 2024 годы.
Все квартиры, где будут жить педагоги, отремонтированы, в них созданы необходимые условия для комфортного проживания. Среди новоселов - не только педагоги со стажем, но и молодые специалисты.

Другие новости региона читайте здесь>>

Вид на набережную Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 21:23Ростовская область
Выдающихся ростовчан наградили в преддверии Дня города
 
Ростовская областьОбществоАлексей ЛогвиненкоРостов-на-ДонуЖильеРостовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала