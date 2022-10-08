https://ria.ru/20221008/kuzbass-1822496827.html

Кузбасс может стать ориентиром в возведении социально значимых объектов

Кузбасс может стать ориентиром в возведении социально значимых объектов - РИА Новости, 08.10.2022

Кузбасс может стать ориентиром в возведении социально значимых объектов

Кузбасс может стать ориентиром для других субъектов Сибирского федерального округа в возведении социально значимой инфраструктуры, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T17:33

2022-10-08T17:33

2022-10-08T18:28

россия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 8 окт – РИА Новости. Кузбасс может стать ориентиром для других субъектов Сибирского федерального округа в возведении социально значимой инфраструктуры, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на полномочного представителя президента Российской Федерации в СФО Анатолия Серышева.В Кемерове прошло заседание Совета при полномочном представителе президента Российской Федерации в СФО Серышеве. На встрече главы регионов обсудили реализацию национальных проектов в субъектах РФ."Указами главы государства определены национальные цели развития страны на долгосрочный период до 2030 года, направленные на сохранение населения, обеспечение здоровья и благополучия людей, условий для их достойного труда и возможностей для самореализации, создание комфортной и безопасной среды для жизни. Регионы Сибири участвуют в 13 нацпроектах. Наша общая задача в текущей обстановке — сообща находить решения, укреплять консолидацию общества, достигая результатов и сохраняя заданный вектор социально-экономического развития", — цитирует пресс-служба Серышева.Он также отметил, что с 2019 года из бюджетов всех уровней на реализацию национальных проектов в Сибирском федеральном округе выделено свыше 700 миллиардов рублей. Создано более 34 тысяч новых мест в детских садах и почти 26 тысяч мест в школах, введено в эксплуатацию около 300 фельдшерско-акушерских пунктов, 44 тысячи сибиряков переселено из аварийных домов. В то же время сложности отмечаются при создании новых социальных объектов, ремонте и строительстве дорог, объектов коммунального хозяйства."Как один из положительных примеров создания социально значимой инфраструктуры в современных условиях полномочный представитель Президента Российской Федерации в СФО назвал Кузбасс, где в кратчайшие сроки, несмотря на непростые условия климата, сложности, связанные с санкционными ограничениями Запада, были сданы крупнейшие объекты мирового уровня. Опыт региона он назвал ориентиром для других субъектов", – говорится в сообщении.По итогам совещания органам исполнительной власти субъектов СФО рекомендовано принять исчерпывающие меры по созданию новых мест в общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях в рамках заключенных соглашений с Министерством просвещения РФ. Среди других приоритетных задач названы: расширение закупок отечественного медицинского оборудования при реализации нацпроекта "Здравоохранение", повышение оперативности реагирования органов исполнительной власти на обращения граждан по экологическим проблемам регионов, в том числе — в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

https://ria.ru/20221007/kuzbass-1822301571.html

https://ria.ru/20220930/blagoustroystvo-1820497270.html

россия

кемерово

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, кемерово