https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток - РИА Новости, 08.10.2022
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток
Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:48
2022-10-08T18:48
2022-10-08T18:48
олег крючков
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
https://ria.ru/20221008/poezda-1822495031.html
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олег крючков, чп на крымском мосту, республика крым, общество, россия
Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Общество, Россия
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток
Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении ж/д сообщения в течение суток