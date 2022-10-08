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Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток - РИА Новости, 08.10.2022
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Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток - РИА Новости, 08.10.2022
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток
Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T18:48
2022-10-08T18:48
олег крючков
чп на крымском мосту
республика крым
общество
россия
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
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олег крючков, чп на крымском мосту, республика крым, общество, россия
Олег Крючков, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Общество, Россия
18:48 08.10.2022
 
Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток

Советник главы Крыма Крючков сообщил о восстановлении ж/д сообщения в течение суток

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном вокзале в Евпатории
Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Поезд на железнодорожном вокзале в Евпатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
"Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".
Отправление поездов из Севастополя и Симферополя на материк
Вчера, 17:25
Поезда из Симферополя и Севастополя отправились в Москву
 
Олег КрючковЧП на Крымском мостуРеспублика КрымОбществоРоссия
 
 
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