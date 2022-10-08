https://ria.ru/20221008/krym-1822512408.html

Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток

Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток - РИА Новости, 08.10.2022

Власти Крыма сообщили о восстановлении ж/д сообщения в течение суток

Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:48

2022-10-08T18:48

2022-10-08T18:48

олег крючков

чп на крымском мосту

республика крым

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793900676_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_cd7d1aad059001bb53f0534c7eda707d.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Железнодорожное сообщение в Крыму вернется к обычному расписанию в течение суток, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков."Железнодорожное сообщение будет восстановлено. Поезда, я думаю, буквально за сутки войдут в расписание", - сказал Крючков в эфире "Соловьев live".

https://ria.ru/20221008/poezda-1822495031.html

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег крючков, чп на крымском мосту, республика крым, общество, россия