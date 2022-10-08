https://ria.ru/20221008/krym-1822459661.html
Товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно, подтвердил Минпромторг
Товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно, подтвердил Минпромторг - РИА Новости, 08.10.2022
Товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно, подтвердил Минпромторг
Минпромторг РФ, власти Крыма и Севастополя внимательно следят за ситуацией с товарными запасами в регионах, они находятся на достаточном уровне, сообщили РИА... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T13:57
2022-10-08T13:57
2022-10-08T14:19
экономика
севастополь
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Минпромторг РФ, власти Крыма и Севастополя внимательно следят за ситуацией с товарными запасами в регионах, они находятся на достаточном уровне, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ в свою очередь заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен."По информации от Крыма и Севастополя, товарные запасы в этих регионах находятся на достаточном уровне. Торговые организации поддерживают и пополняют запасы товаров первой необходимости в магазинах. Совместно с властями регионов и другими ФОИВами (федеральными органами исполнительной власти – ред.) мы внимательно следим за ситуацией", - отметили в министерстве.В Минпромторге также напомнили, что совместно с федеральными торговыми сетями министерство на регулярной основе осуществляет мониторинг запасов всех социально значимых товаров.
https://ria.ru/20221008/sevastopol-1822446434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, севастополь, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), чп на крымском мосту
Экономика, Севастополь, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ЧП на Крымском мосту
13:57 08.10.2022 (обновлено: 14:19 08.10.2022)
Товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно, подтвердил Минпромторг
Минпромторг России: товарных запасов в Крыму и Севастополе достаточно