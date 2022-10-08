10:44 08.10.2022 (обновлено: 11:12 08.10.2022)
В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров
Минпром Крыма: запасов продовольственных и непродовольственных товаров хватит на 55 суток
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник гипермаркета "Ашан" в Симферополе во время выкладки товара
Сотрудник гипермаркета "Ашан" в Симферополе во время выкладки товара. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.
"Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-служба
По ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме.
"На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", - сказано в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Пожар на Крымском мосту