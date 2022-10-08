https://ria.ru/20221008/krym-1822428690.html

В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров

В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров - РИА Новости, 08.10.2022

В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров

Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T10:44

2022-10-08T10:44

2022-10-08T11:12

общество

республика крым

чп на крымском мосту

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова."Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-службаПо ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме."На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", - сказано в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/krym-1822425909.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, чп на крымском мосту