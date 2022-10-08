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В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров - РИА Новости, 08.10.2022
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В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров
В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров - РИА Новости, 08.10.2022
В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров
Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T10:44
2022-10-08T11:12
общество
республика крым
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова."Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-службаПо ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме."На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", - сказано в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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общество, республика крым, чп на крымском мосту
Общество, Республика Крым, ЧП на Крымском мосту
10:44 08.10.2022 (обновлено: 11:12 08.10.2022)
 
В Крыму заявили о достаточном запасе непродовольственных товаров

Минпром Крыма: запасов продовольственных и непродовольственных товаров хватит на 55 суток

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкСотрудник гипермаркета "Ашан" в Симферополе во время выкладки товара
Сотрудник гипермаркета Ашан в Симферополе во время выкладки товара - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник гипермаркета "Ашан" в Симферополе во время выкладки товара. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет, заявила заместитель министра промышленной политики республики Ирина Мезавцова.
"Запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости составляют до 55 суток. Причин для повышенного спроса нет", - сказала Мезавцова, слова которой приводит ее пресс-служба
Пожар на Крымском мосту
Вчера, 10:25
Для обеспечения Крыма задействовали новые логистические схемы
По ее словам, продовольственный рынок насыщен в полном объеме, все торговые сети работают в штатном режиме.
"На текущий момент Крым полностью обеспечен автомобильным топливом. Запасов бензина и дизельного топлива на полуострове сейчас хватает минимум на 15 дней и уже идет работа по обеспечению продолжения подвоза", - сказано в сообщении министерства в официальном Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
© РИА Новости / Елена Иванова / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Елена Иванова
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Пожар на Крымском мосту
 
ОбществоРеспублика КрымЧП на Крымском мосту
 
 
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