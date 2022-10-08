https://ria.ru/20221008/koronavirus-1822431050.html

В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2022

В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19

За сутки в РФ госпитализированы 2174 человека с COVID-19, выздоровели 38 289 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:03

2022-10-08T11:03

2022-10-08T11:05

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 2174 человека с COVID-19, выздоровели 38 289 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Всего в России за сутки выявлен 20 571 новый случай COVID-19, умерли 106 человек."По состоянию на 8 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%... Выздоровело за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, снижение - в 30, ситуация не изменилась в восьми субъектах страны.

https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии