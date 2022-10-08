https://ria.ru/20221008/koronavirus-1822431050.html
В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19 - РИА Новости, 08.10.2022
В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19
За сутки в РФ госпитализированы 2174 человека с COVID-19, выздоровели 38 289 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:03
2022-10-08T11:03
2022-10-08T11:05
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 2174 человека с COVID-19, выздоровели 38 289 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Всего в России за сутки выявлен 20 571 новый случай COVID-19, умерли 106 человек."По состоянию на 8 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%... Выздоровело за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, снижение - в 30, ситуация не изменилась в восьми субъектах страны.
https://ria.ru/20221005/koronavirus-1821822045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
11:03 08.10.2022 (обновлено: 11:05 08.10.2022)
В России за сутки госпитализировали 2174 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 20 571 новый случай COVID-19
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. За сутки в РФ госпитализированы 2174 человека с COVID-19, выздоровели 38 289 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Всего в России за сутки выявлен 20 571 новый случай COVID-19
, умерли 106 человек.
"По состоянию на 8 октября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 2 174 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,4%... Выздоровело за сутки 38 289 человек, или на 3,2% меньше в сравнении с 7 октября 2022 годом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение числа госпитализаций произошло в 47 регионах, снижение - в 30, ситуация не изменилась в восьми субъектах страны.