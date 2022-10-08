https://ria.ru/20221008/komissiya-1822421916.html

Комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту создадут в кратчайшие сроки

Комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту создадут в кратчайшие сроки - РИА Новости, 08.10.2022

Комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту создадут в кратчайшие сроки

Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки по поручению президента, сообщил вице-премьер РФ Марат... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T09:57

2022-10-08T09:57

2022-10-08T10:35

марат хуснуллин

чп на крымском мосту

республика крым

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки по поручению президента, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП."По поручению Президента в кратчайшие сроки будет создана Правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/ukraina-1822421827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

марат хуснуллин, чп на крымском мосту, республика крым