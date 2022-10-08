09:57 08.10.2022 (обновлено: 10:35 08.10.2022)
Комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту создадут в кратчайшие сроки
Хуснуллин: комиссию по расследованию ЧП на Крымском мосту создадут в кратчайшие сроки
© фото очевидцаПожар на Крымском мосту
© фото очевидца
Пожар на Крымском мосту
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по расследованию ЧП на Крымском мосту будет создана в кратчайшие сроки по поручению президента, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Путин в субботу поручил создать правительственную комиссию в связи с ЧП на Крымском мосту. Он получил доклады премьера РФ Михаила Мишустина, вице-премьера Марата Хуснуллина, глав МЧС Александра Куренкова и Минтранса Виталия Савельева, а также руководителей силовых ведомств. Савельев и Куренков по поручению Путина выехали на место ЧП.
Пожар на Крымском мосту
"По поручению Президента в кратчайшие сроки будет создана Правительственная комиссия по расследованию ЧП и ходу восстановления Крымского моста. Уже ведется обследование, после его завершения можно будет назвать сроки восстановления", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.