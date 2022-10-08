https://ria.ru/20221008/ilovaysk-1822488433.html
Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска
Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска - РИА Новости, 08.10.2022
Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска
Следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр мест обстрела железнодорожной инфраструктуры в Иловайске, сообщает корреспондент... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:38
2022-10-08T16:38
2022-10-08T16:38
специальная военная операция на украине
иловайск
происшествия
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ДОНЕЦК, 08 окт - РИА Новости. Следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр мест обстрела железнодорожной инфраструктуры в Иловайске, сообщает корреспондент РИА Новости.Следователи собрали вещественные доказательства, зафиксировали на фото- и видеоносители воронки от прилетов. Обнаружили осколки - предположительно, от ракет РСЗО HIMARS.Собранные материалы будут приобщены к делу о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны.
иловайск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия ночного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска
Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен
2022-10-08T16:38
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PT1M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иловайск, происшествия, видео
Специальная военная операция на Украине, Иловайск, Происшествия
Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска
ДОНЕЦК, 08 окт - РИА Новости. Следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр мест обстрела железнодорожной инфраструктуры в Иловайске, сообщает корреспондент РИА Новости.
2022-10-08T16:38
true
PT1M57S
Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска
Группа Следственного Комитета осмотрела место обстрела инфраструктуры в Иловайске
ДОНЕЦК, 08 окт - РИА Новости. Следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр мест обстрела железнодорожной инфраструктуры в Иловайске, сообщает корреспондент РИА Новости.
Следователи собрали вещественные доказательства, зафиксировали на фото- и видеоносители воронки от прилетов. Обнаружили осколки - предположительно, от ракет РСЗО HIMARS.
Собранные материалы будут приобщены к делу о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны.