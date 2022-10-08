https://ria.ru/20221008/ilovaysk-1822488433.html

Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска

Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска - РИА Новости, 08.10.2022

Группа следователей осмотрела место ночного обстрела Иловайска

Следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр мест обстрела железнодорожной инфраструктуры в Иловайске, сообщает корреспондент... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:38

2022-10-08T16:38

2022-10-08T16:38

специальная военная операция на украине

иловайск

происшествия

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ДОНЕЦК, 08 окт - РИА Новости. Следственная группа Следственного Комитета Российской Федерации провела осмотр мест обстрела железнодорожной инфраструктуры в Иловайске, сообщает корреспондент РИА Новости.Следователи собрали вещественные доказательства, зафиксировали на фото- и видеоносители воронки от прилетов. Обнаружили осколки - предположительно, от ракет РСЗО HIMARS.Собранные материалы будут приобщены к делу о применении киевским режимом запрещенных средств и методов ведения войны.

иловайск

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ночного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска Пожар, возникший на месте ночного ракетного обстрела топливной железнодорожной станции Иловайска, полностью потушен 2022-10-08T16:38 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иловайск, происшествия, видео