https://ria.ru/20221008/gruzy-1822435841.html

РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма

РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма - РИА Новости, 08.10.2022

РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма

РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T11:36

2022-10-08T11:36

2022-10-08T11:46

ржд

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания."РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами", - говорится в сообщении. - Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ржд, чп на крымском мосту