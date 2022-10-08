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РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма - РИА Новости, 08.10.2022
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РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма - РИА Новости, 08.10.2022
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма
РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:36
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ржд
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания."РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами", - говорится в сообщении. - Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
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ржд, чп на крымском мосту
РЖД, ЧП на Крымском мосту
11:36 08.10.2022 (обновлено: 11:46 08.10.2022)
 
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма

РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма из-за ЧП на мосту

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПожар на Крымском мосту
Пожар на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пожар на Крымском мосту
"РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами", - говорится в сообщении. - Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров".
Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
Кадры горящих цистерн на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 08:55
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля
 
РЖДЧП на Крымском мосту
 
 
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