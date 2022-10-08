https://ria.ru/20221008/gruzy-1822435841.html
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма - РИА Новости, 08.10.2022
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма
РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:36
2022-10-08T11:36
2022-10-08T11:46
ржд
чп на крымском мосту
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма, сообщает компания."РЖД взяли под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма. Компания находится в оперативном взаимодействии с Минтрансом России и клиентами", - говорится в сообщении. - Совместно вырабатываем оптимальные варианты доставки товаров на полуостров".Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
https://ria.ru/20221008/most-1822415086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, чп на крымском мосту
РЖД, ЧП на Крымском мосту
11:36 08.10.2022 (обновлено: 11:46 08.10.2022)
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма
РЖД взяла под особый контроль перевозки грузов в направлении Крыма из-за ЧП на мосту