https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822537041.html
Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки
Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки - РИА Новости, 08.10.2022
Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки
Грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T21:10
2022-10-08T21:10
2022-10-08T21:10
марат хуснуллин
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
чп на крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Паромная переправа полноценно (будет работать). Три парома мобилизуем", - сказал Хуснуллин журналистам."Грузовые машины эти сутки пока будут отправляться паромами", - добавил Хуснуллин.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/avtobusy-1822533877.html
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марат хуснуллин, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту
Марат Хуснуллин, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Национальный антитеррористический комитет РФ, ЧП на Крымском мосту
Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки
Хуснуллин сообщил, что грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки