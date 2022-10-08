https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822537041.html

Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки

Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки - РИА Новости, 08.10.2022

Грузовики в Крым будут отправлять паромами в ближайшие сутки

Грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T21:10

2022-10-08T21:10

2022-10-08T21:10

марат хуснуллин

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

национальный антитеррористический комитет рф

чп на крымском мосту

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Грузовики в Крым в ближайшие сутки будут отправляться паромами, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Паромная переправа полноценно (будет работать). Три парома мобилизуем", - сказал Хуснуллин журналистам."Грузовые машины эти сутки пока будут отправляться паромами", - добавил Хуснуллин.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/avtobusy-1822533877.html

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марат хуснуллин, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф, чп на крымском мосту