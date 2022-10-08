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Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме - РИА Новости, 08.10.2022
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Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме - РИА Новости, 08.10.2022
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме
Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:24
2022-10-08T21:12
сергей аксенов (политик)
крымский мост
чп на крымском мосту
республика крым
происшествия
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов."В режиме ручного управления будем определять, какие грузы пойдут первыми", - сказал Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/most-1822518700.html
республика крым
россия
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сергей аксенов (политик), крымский мост, чп на крымском мосту, республика крым, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Происшествия, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
20:24 08.10.2022 (обновлено: 21:12 08.10.2022)
 
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме

Аксенов: очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту
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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"В режиме ручного управления будем определять, какие грузы пойдут первыми", - сказал Аксенов.
Хуснуллин: Задача к утру запустить движение по Крымскому мосту по двум полосам - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 19:23
Хуснуллин поручил открыть движение по двум полосам Крымского моста к утру
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
 
Сергей Аксенов (политик)Крымский мостЧП на Крымском мостуРеспублика КрымПроисшествияРоссияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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