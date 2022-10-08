https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822531931.html
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме - РИА Новости, 08.10.2022
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме
Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:24
2022-10-08T20:24
2022-10-08T21:12
сергей аксенов (политик)
крымский мост
чп на крымском мосту
республика крым
происшествия
россия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов."В режиме ручного управления будем определять, какие грузы пойдут первыми", - сказал Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
https://ria.ru/20221008/most-1822518700.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов (политик), крымский мост, чп на крымском мосту, республика крым, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
Сергей Аксенов (политик), Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Происшествия, Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
20:24 08.10.2022 (обновлено: 21:12 08.10.2022)
Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме
Аксенов: очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме