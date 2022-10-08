https://ria.ru/20221008/gruzoviki-1822531931.html

Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме

Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме - РИА Новости, 08.10.2022

Очередность движения фур по Крымскому мосту определят в "ручном" режиме

Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:24

2022-10-08T20:24

2022-10-08T21:12

сергей аксенов (политик)

крымский мост

чп на крымском мосту

республика крым

происшествия

россия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАМАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Грузовики пойдут по Крымскому мосту в ручном режиме, выборочно определят, какие грузы пойдут первыми, сказал журналистам глава региона Сергей Аксенов."В режиме ручного управления будем определять, какие грузы пойдут первыми", - сказал Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/most-1822518700.html

республика крым

россия

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Наталья Макарова

сергей аксенов (политик), крымский мост, чп на крымском мосту, республика крым, происшествия, россия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)