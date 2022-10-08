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США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности - РИА Новости, 08.10.2022
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США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности
США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности - РИА Новости, 08.10.2022
США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности
США рассмотрят запрос властей Гаити о содействии в обеспечении безопасности, которой угрожают криминальные группировки, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:47
2022-10-08T16:47
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США рассмотрят запрос властей Гаити о содействии в обеспечении безопасности, которой угрожают криминальные группировки, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Американская газета Miami Herald накануне писала, что временное правительство островного государства будет просить об иностранной военной помощи."Мы пристально отслеживаем ухудшающуюся ситуацию со здравоохранением и безопасностью на Гаити, и особенно - за продолжающимися действиями криминальных элементов, препятствующих экстренным мерам по борьбе с угрозой, которую представляет для гаитянского населения распространение холеры", - заявил Прайс.По данным Miami Herald, гаитянские власти, столкнувшиеся с массовыми протестами, беспорядками, разгулом вооруженных уличных банд, рассчитывают, что зарубежные контингенты восстановят поставки топлива из терминала Варрё и позволят наладить борьбу со вспышкой холеры.
https://ria.ru/20220913/gaiti-1816366758.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220713/ukraina-1802308526.html
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в мире, нед прайс, гаити, сша
В мире, Нед Прайс, Гаити, США
16:47 08.10.2022
 
США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности

США рассмотрят запрос Гаити о помощи в сфере безопасности, которой угрожает криминал

© AP Photo / Joseph OdelynСотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© AP Photo / Joseph Odelyn
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США рассмотрят запрос властей Гаити о содействии в обеспечении безопасности, которой угрожают криминальные группировки, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Американская газета Miami Herald накануне писала, что временное правительство островного государства будет просить об иностранной военной помощи.
Гаити - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
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В Гаити убили двух журналистов после репортажа о жертве бандитов
"Мы пристально отслеживаем ухудшающуюся ситуацию со здравоохранением и безопасностью на Гаити, и особенно - за продолжающимися действиями криминальных элементов, препятствующих экстренным мерам по борьбе с угрозой, которую представляет для гаитянского населения распространение холеры", - заявил Прайс.
"В этом контексте мы рассмотрим запрос правительства Гаити в координации с международными партнерами и определим, каким образом мы можем нарастить нашу поддержку, чтобы помочь Гаити справиться с нехваткой топлива и проблемами в сфере безопасности", - добавил он.
По данным Miami Herald, гаитянские власти, столкнувшиеся с массовыми протестами, беспорядками, разгулом вооруженных уличных банд, рассчитывают, что зарубежные контингенты восстановят поставки топлива из терминала Варрё и позволят наладить борьбу со вспышкой холеры.
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В миреНед ПрайсГаитиСША
 
 
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