https://ria.ru/20221008/gaiti-1822489409.html

США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности

США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности - РИА Новости, 08.10.2022

США рассмотрят запрос Гаити о помощи с обеспечением безопасности

США рассмотрят запрос властей Гаити о содействии в обеспечении безопасности, которой угрожают криминальные группировки, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:47

2022-10-08T16:47

2022-10-08T16:47

в мире

нед прайс

гаити

сша

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ВАШИНГТОН, 8 окт - РИА Новости. США рассмотрят запрос властей Гаити о содействии в обеспечении безопасности, которой угрожают криминальные группировки, сообщил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Американская газета Miami Herald накануне писала, что временное правительство островного государства будет просить об иностранной военной помощи."Мы пристально отслеживаем ухудшающуюся ситуацию со здравоохранением и безопасностью на Гаити, и особенно - за продолжающимися действиями криминальных элементов, препятствующих экстренным мерам по борьбе с угрозой, которую представляет для гаитянского населения распространение холеры", - заявил Прайс.По данным Miami Herald, гаитянские власти, столкнувшиеся с массовыми протестами, беспорядками, разгулом вооруженных уличных банд, рассчитывают, что зарубежные контингенты восстановят поставки топлива из терминала Варрё и позволят наладить борьбу со вспышкой холеры.

https://ria.ru/20220913/gaiti-1816366758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220713/ukraina-1802308526.html

гаити

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нед прайс, гаити, сша