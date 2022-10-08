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Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484458.html
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города,... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T16:11
2022-10-08T16:11
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
кировский район
красногоровка
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.56 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ясиноватая и Яковлевка. В 14.35 и 14.40 соответственно украинские войска выпустили по ним четыре и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822479353.html
https://ria.ru/20221008/pozhar-1822467826.html
донецк (днр)
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донецк (днр), кировский район, красногоровка, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Кировский район, Красногоровка, СЦКК, НАТО, Происшествия
16:11 08.10.2022
 
Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка
Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками.
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 15:45Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка 20 ракет из "Града"
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.56 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ясиноватая и Яковлевка. В 14.35 и 14.40 соответственно украинские войска выпустили по ним четыре и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Пожар в типографии в Донецке после украинского артобстрела - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
В Донецке после украинского артобстрела загорелась типография
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Кировский районКрасногоровкаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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