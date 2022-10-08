Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 14 снарядов натовского калибра
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка
Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте обстрела ВСУ в Куйбышевском районе Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.56 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ясиноватая и Яковлевка. В 14.35 и 14.40 соответственно украинские войска выпустили по ним четыре и пять снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.