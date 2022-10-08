https://ria.ru/20221008/donetsk-1822484458.html

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города,... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:11

2022-10-08T16:11

2022-10-08T16:11

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

кировский район

красногоровка

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: с 14.00 мск выпущено 14 снарядов по четырем районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.42 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.52 - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.56 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Ясиноватая и Яковлевка. В 14.35 и 14.40 соответственно украинские войска выпустили по ним четыре и пять снарядов калибром 152 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221008/donetsk-1822479353.html

https://ria.ru/20221008/pozhar-1822467826.html

донецк (днр)

кировский район

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк (днр), кировский район, красногоровка, сцкк, нато, происшествия