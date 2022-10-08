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Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822467974.html
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку
Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: за час выпущено 17 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T14:46
2022-10-08T14:46
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: за час выпущено 17 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.40 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.18 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел населенного пункта Новоселовка. В 13.45 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html
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Влада Копылова
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донецк (днр), днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), ДНР, Вооруженные силы Украины
14:46 08.10.2022
 
Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили еще 17 снарядов натовского калибра по Донецку

© фото очевидцаПоследствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Последствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины
© фото очевидца
Последствия обстрела Донецка со стороны вооруженных сил Украины
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: за час выпущено 17 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками.
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"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.40 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.18 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Также был зафиксирован обстрел населенного пункта Новоселовка. В 13.45 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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