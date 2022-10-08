https://ria.ru/20221008/donetsk-1822467974.html

Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку - РИА Новости, 08.10.2022

Украинские войска выпустили еще 17 снарядов по Донецку

Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: за час выпущено 17 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T14:46

2022-10-08T14:46

2022-10-08T14:46

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрел Донецка из артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров: за час выпущено 17 снарядов по Куйбышевскому и Кировскому районам города, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее сообщалось о повреждении газопровода высокого давления и пожаре на типографии в Кировском районе Донецка после обстрела города украинскими войсками."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.13 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 13.40 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 13.50 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 14.00 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 14.18 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также был зафиксирован обстрел населенного пункта Новоселовка. В 13.45 украинские войска выпустили по нему пять снарядов калибром 122 миллиметра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221008/nasams-1821938794.html

донецк (днр)

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк (днр), днр, вооруженные силы украины