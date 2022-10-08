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Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 08.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221008/donetsk-1822432536.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов" - РИА Новости, 08.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"
Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T11:14
2022-10-08T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.57 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Представительством также был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 10.57 украинские войска выпустили по нему 10 мин калибром 120 миллиметров.
https://ria.ru/20221008/obstrely-1822428427.html
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК
11:14 08.10.2022 (обновлено: 11:17 08.10.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк из "Градов"

Украинские войска выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкВыбитые стекла жилого дома в Донецке
Выбитые стекла жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Выбитые стекла жилого дома в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО "Град" по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.57 - населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено шесть ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Представительством также был зафиксирован обстрел поселка Новобахмутовка. В 10.57 украинские войска выпустили по нему 10 мин калибром 120 миллиметров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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