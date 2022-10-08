16:56 08.10.2022 (обновлено: 18:45 08.10.2022)
В МИД рассказали о поступающих от США сигналах
Захарова заявила, что сигналы от США сочетают в себе воинственность и намеки на диалог
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Посылаемые Вашингтоном сигналы на фоне ситуации на Украине одновременно демонстрируют воинственность и намеки на переговоры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Поступающие в последние дни от администрации США публичные сигналы в контексте происходящего на Украине сочетают в себе провокационную воинственность и сумбурные намеки на возможность соответствующего российско-американского диалога", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Захарова привела в качестве примера высказывания госсекретаря Энтони Блинкена. Он заявил, что при проявлении Россией "сколько-нибудь серьезных намерений" Соединенные Штаты готовы отреагировать. При этом совсем недавно он полностью отвергал идею поиска дипломатического решения.
Тем не менее определяющим фактором остаются реальные действия Вашингтона и его союзников, которые не увязываются с их "претендующей на миролюбие" риторикой. В частности, Запад увеличивает поставки оружия Киеву. Кроме того, растет численность иностранных наемников и инструкторов на Украине, подчеркнула Захарова.
На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.