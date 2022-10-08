https://ria.ru/20221008/diplomatiya-1822491166.html

В МИД рассказали о поступающих от США сигналах

В МИД рассказали о поступающих от США сигналах - РИА Новости, 08.10.2022

В МИД рассказали о поступающих от США сигналах

Посылаемые Вашингтоном сигналы на фоне ситуации на Украине одновременно демонстрируют воинственность и намеки на переговоры, заявила официальный представитель... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T16:56

2022-10-08T16:56

2022-10-08T18:45

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Посылаемые Вашингтоном сигналы на фоне ситуации на Украине одновременно демонстрируют воинственность и намеки на переговоры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова привела в качестве примера высказывания госсекретаря Энтони Блинкена. Он заявил, что при проявлении Россией "сколько-нибудь серьезных намерений" Соединенные Штаты готовы отреагировать. При этом совсем недавно он полностью отвергал идею поиска дипломатического решения. Тем не менее определяющим фактором остаются реальные действия Вашингтона и его союзников, которые не увязываются с их "претендующей на миролюбие" риторикой. В частности, Запад увеличивает поставки оружия Киеву. Кроме того, растет численность иностранных наемников и инструкторов на Украине, подчеркнула Захарова.На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20221007/lavrov-1822154972.html

https://ria.ru/20221007/ukraina-1822383660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, украина, в мире