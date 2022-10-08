Рейтинг@Mail.ru
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221008/chicherin-1822071381.html
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина - РИА Новости, 08.10.2022
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина
В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:00
2022-10-08T08:07
культура
московский кремль
куда сходить
что посмотреть
история
петр i
европа
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822036405_0:0:3302:1857_1920x0_80_0_0_06a5df75851407ac7d1414663086938c.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил весь мир считаться с Советским Союзом, что думали про него японцы и зачем наркому столько халатов — в материале РИА Новости.Главное, чтобы костюмчик сиделЧерный строгий костюм, классические туфли, галстук, белая рубашка и, может быть, значок с профилем Ленина — так должен был выглядеть советский дипломат.Но легендарный большевик, нарком по иностранным делам Георгий Чичерин носил русские гимнастерки, японские хаори, расшитые тюбетейки. И халаты — яркие, пестрые, золотые, из шелка и парчи. Разумеется, надевал он их не всегда, а на встречи с послами — считал, что с представителями других держав нужно общаться на их языке, с вниманием к культурному коду. Итогом становились договоры о дружбе — например, зимой 1921-го с Персией.Послы дарили ему костюмы в знак приязни. Бухара преподнесла желто-фиолетовый халат и тюбетейку с надписью "Аль-Фаттах" — одно из имен Аллаха. Японский промышленник и дипломат Кухара Фусаносукэ презентовал черное хаори со своим родовым гербом. Он отзывался о Чичерине как о человеке, который "идет навстречу, но его нельзя поймать", подчеркивая, насколько в личности большевика были перемешаны осторожность и благожелательность.За каждым костюмом на выставке — истории о победах Советского Союза, одержанных не кровью, но словом. Один из самых ярких экспонатов — "ховонтей дээл", национальная зимняя одежда монголов из золотого китайского шелка и сверкающего атласа с восточными узорами. Наиболее интересный — как ни странно, гимнастерка красноармейца.Ждали "крестьян в лаптях"Разумеется, секрет успеха дипломатии наркома был не только в его гардеробе.Главную свою победу нарком одержал на Генуэзской конференции в 1922 году.Речь Чичерина для Генуи подготовили только по-русски, и он с ходу переводил ее на французский. Заметив, что премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж не успевает следить за его словами, повторил спич по-английски — и произвел фурор. Впоследствии Джордж, настроенный к большевикам скептически, сам искал встречи с Чичериным.По словам Сарычевой, европейцы пригласили делегацию Советов в Италию, чтобы предъявить материальные претензии — правительство большевиков отказалось от ответственности за долги Российской империи. Западные суверены грозили не признать молодое государство, что привело бы к его изоляции.Чичерин выдвинул встречные претензии, каждая из которых имела документальное подтверждение. Когда подсчитали все убытки от интервенции, выяснилось, что Европа должна России в два раза больше. Кроме того, в Италии Советы подписали соглашение о сотрудничестве с Германией — так называемый Рапалльский мир. Георгий Васильевич позже назвал его "идеальным договором между странами".Мир вместо пожараВыставка показывает Чичерина с неожиданных сторон. Он играл на рояле и сам сочинял музыку, обладал феноменальной памятью. Его кумиром с детства был Моцарт.Слоган выставки — слова самого Георгия Васильевича. Он писал брату: "У меня были революция и Моцарт. Революция — мое прошлое, а Моцарт — предвкушение будущего". Много позже, на склоне лет, Чичерин издал монографию о композиторе, которая имела успех.Любовь к венскому гению неудивительна. Как Моцарт был новатором в искусстве, так и Чичерин даже среди революционеров был революционером — вместо пропаганды "мирового пожара" настаивал на "мирном сосуществовании". Ленин едко называл это "мирным сожительством".Как никогда актуаленСегодня Георгий Чичерин важен как вдохновитель, а его труды — как ценный опыт. Он выработал оригинальную, не имеющую аналогов дипломатию, чтобы СССР укрепился на мировой арене. Чичерин опирался на труды князя Александра Горчакова, который вытащил Российскую империю из кризиса в XIX веке. Их судьбы доказывают, что любые трудности преодолимы.Экспозиция предполагалась маленькой — на четыре витрины вестибюля Оружейной палаты Кремля. Предметов здесь тоже множество: серебряный портсигар с Красной площадью на крышке, дулевский фарфор, фото- и видеозаписи, значки и картины с парадом Красной армии. И красно-белые шахматы из кабинета Михаила Калинина.И наконец, карикатура из журнала "Красный перец", изображающая Чичерина в виде Петра I. Они действительно похожи — оба добились для России широкого международного признания, оба были феноменально трудолюбивы и преданы родине.
европа
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Татьяна Рыжкова
Татьяна Рыжкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822036405_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_151fafaaef643a78fd26ec7ed1e694ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский кремль, куда сходить , что посмотреть , история, петр i, европа, ссср, музеи
Культура, Московский Кремль, куда сходить , что посмотреть , история, Петр I, Европа, СССР, Музеи
08:00 08.10.2022 (обновлено: 08:07 08.10.2022)
 

Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетители на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"
Посетители на выставке К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил весь мир считаться с Советским Союзом, что думали про него японцы и зачем наркому столько халатов — в материале РИА Новости.

Главное, чтобы костюмчик сидел

Черный строгий костюм, классические туфли, галстук, белая рубашка и, может быть, значок с профилем Ленина — так должен был выглядеть советский дипломат.
Но легендарный большевик, нарком по иностранным делам Георгий Чичерин носил русские гимнастерки, японские хаори, расшитые тюбетейки. И халаты — яркие, пестрые, золотые, из шелка и парчи. Разумеется, надевал он их не всегда, а на встречи с послами — считал, что с представителями других держав нужно общаться на их языке, с вниманием к культурному коду. Итогом становились договоры о дружбе — например, зимой 1921-го с Персией.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Восточные костюмы, принадлежавшие Чичерину

Выставка Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
1 из 3

Восточные костюмы, принадлежавшие Чичерину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Кавказский костюм Чичерина

Посетительница фотографирует экспонат на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
2 из 3

Кавказский костюм Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Восточные костюмы Г. В. Чичерина

Посетители у экспонатов на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
3 из 3

Восточные костюмы Г. В. Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 3

Восточные костюмы, принадлежавшие Чичерину

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кавказский костюм Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 3

Восточные костюмы Г. В. Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Послы дарили ему костюмы в знак приязни. Бухара преподнесла желто-фиолетовый халат и тюбетейку с надписью "Аль-Фаттах" — одно из имен Аллаха. Японский промышленник и дипломат Кухара Фусаносукэ презентовал черное хаори со своим родовым гербом. Он отзывался о Чичерине как о человеке, который "идет навстречу, но его нельзя поймать", подчеркивая, насколько в личности большевика были перемешаны осторожность и благожелательность.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкХаори мужское на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"
Хаори мужское на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Хаори мужское на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"
За каждым костюмом на выставке — истории о победах Советского Союза, одержанных не кровью, но словом. Один из самых ярких экспонатов — "ховонтей дээл", национальная зимняя одежда монголов из золотого китайского шелка и сверкающего атласа с восточными узорами. Наиболее интересный — как ни странно, гимнастерка красноармейца.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Гимнастерка Чичерина

Экскурсовод с посетительницей у экспоната на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
1 из 2

Гимнастерка Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Головной убор халха-монголов "наадамын малгай" (спорок)

Головной убор халха-монголов наадамын малгай (спорок) на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
2 из 2

Головной убор халха-монголов "наадамын малгай" (спорок)

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2

Гимнастерка Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 2

Головной убор халха-монголов "наадамын малгай" (спорок)

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк

"Есть миф, что форму с застежками-"разговорами" разработали художники Кустодиев и Васнецов и это наследие царского режима, — говорит Мария Сарычева, научный сотрудник отдела "Оружейная палата" Музеев Кремля. — Так объясняют стиль "стрелецкого кафтана" со свободным кроем. На самом деле автор буденовки-"богатырки" и гимнастерки — Михаил Езучевский, вернувшийся из австрийского плена после Первой мировой войны".

Ждали "крестьян в лаптях"

Разумеется, секрет успеха дипломатии наркома был не только в его гардеробе.

"Чичерин считался самым высокообразованным членом советского правительства, — рассказывает Екатерина Булгакова, младший научный сотрудник отдела "Оружейная палата". — Он знал больше десяти языков, западных и восточных, изучал иероглифы и клинопись. Напрямую общался с послами, без переводчика, чем добивался доверительных отношений".

Главную свою победу нарком одержал на Генуэзской конференции в 1922 году.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетительница на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия" в музее Московского Кремля
Посетительница на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетительница на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия" в музее Московского Кремля

"Европейцы ждали чуть ли не крестьян в лаптях, — отмечает Сарычева. — И вдруг приехала блестяще одетая делегация, глава которой говорил на всех языках".

Речь Чичерина для Генуи подготовили только по-русски, и он с ходу переводил ее на французский. Заметив, что премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж не успевает следить за его словами, повторил спич по-английски — и произвел фурор. Впоследствии Джордж, настроенный к большевикам скептически, сам искал встречи с Чичериным.
По словам Сарычевой, европейцы пригласили делегацию Советов в Италию, чтобы предъявить материальные претензии — правительство большевиков отказалось от ответственности за долги Российской империи. Западные суверены грозили не признать молодое государство, что привело бы к его изоляции.

"Европейские страны хотели преодолеть послевоенную разруху за счет Советской России, — добавляет Мария Сарычева. — Но им это не удалось".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Посетительница рассматривает фотографии на выставке

Посетительница рассматривает фотографии на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
1 из 5

Посетительница рассматривает фотографии на выставке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На выставке представлен ряд архивных фотоматериалов

Посетитель на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
2 из 5

На выставке представлен ряд архивных фотоматериалов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

На выставке представлено более восьмидесяти экспонатов ведущих музеев Москвы

Посетитель фотографирует на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
3 из 5

На выставке представлено более восьмидесяти экспонатов ведущих музеев Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Гости смогут увидеть видеозаписи, которые помогут погрузиться в атмосферу начала прошлого века

Посетители на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
4 из 5

Гости смогут увидеть видеозаписи, которые помогут погрузиться в атмосферу начала прошлого века

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Портрет Г. В. Чичерина

Выставка Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
5 из 5

Портрет Г. В. Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 5

Посетительница рассматривает фотографии на выставке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 5

На выставке представлен ряд архивных фотоматериалов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 5

На выставке представлено более восьмидесяти экспонатов ведущих музеев Москвы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 5

Гости смогут увидеть видеозаписи, которые помогут погрузиться в атмосферу начала прошлого века

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 5

Портрет Г. В. Чичерина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Чичерин выдвинул встречные претензии, каждая из которых имела документальное подтверждение. Когда подсчитали все убытки от интервенции, выяснилось, что Европа должна России в два раза больше. Кроме того, в Италии Советы подписали соглашение о сотрудничестве с Германией — так называемый Рапалльский мир. Георгий Васильевич позже назвал его "идеальным договором между странами".

"Соединение русских ресурсов и немецкой промышленности — кошмар для Запада, — поясняет Сарычева. — Поэтому уже в 1923-1924-м Советский Союз начали признавать".

Мир вместо пожара

Выставка показывает Чичерина с неожиданных сторон. Он играл на рояле и сам сочинял музыку, обладал феноменальной памятью. Его кумиром с детства был Моцарт.
Слоган выставки — слова самого Георгия Васильевича. Он писал брату: "У меня были революция и Моцарт. Революция — мое прошлое, а Моцарт — предвкушение будущего". Много позже, на склоне лет, Чичерин издал монографию о композиторе, которая имела успех.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСтенд с экспонатами и слоганом на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"
Стенд с экспонатами на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Стенд с экспонатами и слоганом на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"
Любовь к венскому гению неудивительна. Как Моцарт был новатором в искусстве, так и Чичерин даже среди революционеров был революционером — вместо пропаганды "мирового пожара" настаивал на "мирном сосуществовании". Ленин едко называл это "мирным сожительством".

"Нарком первым стал уделять внимание культурному обмену, — замечает Мария Сарычева. — Требовал, чтобы советские музыканты выезжали за рубеж и Москву посещали иностранные исполнители. Это еще одна форма сближения между странами".

Как никогда актуален

Сегодня Георгий Чичерин важен как вдохновитель, а его труды — как ценный опыт. Он выработал оригинальную, не имеющую аналогов дипломатию, чтобы СССР укрепился на мировой арене. Чичерин опирался на труды князя Александра Горчакова, который вытащил Российскую империю из кризиса в XIX веке. Их судьбы доказывают, что любые трудности преодолимы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПосетитель фотографирует на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"
Посетитель фотографирует на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Посетитель фотографирует на выставке "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия"

"Выставка была задумана нами давно, — уточняет Екатерина Булгакова. — Планировать начали два года назад. Но в связи с изменившейся внешнеполитической ситуацией она стала гораздо актуальнее".

Экспозиция предполагалась маленькой — на четыре витрины вестибюля Оружейной палаты Кремля.

"Но мы расширились, пригласили другие музеи. Дело не в восточных халатах, а в эпохе, в которую ему приходилось работать, выстраивать взаимоотношения Востока и Запада", — подчеркивает Булгакова.

Предметов здесь тоже множество: серебряный портсигар с Красной площадью на крышке, дулевский фарфор, фото- и видеозаписи, значки и картины с парадом Красной армии. И красно-белые шахматы из кабинета Михаила Калинина.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Портсигар, представленный на выставке

Портсигар, представленный на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
1 из 5

Портсигар, представленный на выставке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Картина "Парад Красной армии" авторства Константина Юона

Посетительница фотографирует картину на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
2 из 5

Картина "Парад Красной армии" авторства Константина Юона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Красно-белые шахматы Калинина

Посетительница у экспонатов выставки Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
3 из 5

Красно-белые шахматы Калинина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Лампа с нитью накаливания в виде силуэта В. И. Ленина

Лампа с нитью накаливания с силуэтом В. И. Ленина, представленная на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
4 из 5

Лампа с нитью накаливания в виде силуэта В. И. Ленина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанк

Младший научный сотрудник научно-хранительного отдела "Оружейная палата" Екатерина Булгакова у экспонатов

Младший научный сотрудник научно-хранительного отдела оружейная палата Екатерина Булгакова у экспонатов на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР
5 из 5

Младший научный сотрудник научно-хранительного отдела "Оружейная палата" Екатерина Булгакова у экспонатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 5

Портсигар, представленный на выставке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
2 из 5

Картина "Парад Красной армии" авторства Константина Юона

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 5

Красно-белые шахматы Калинина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 5

Лампа с нитью накаливания в виде силуэта В. И. Ленина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
5 из 5

Младший научный сотрудник научно-хранительного отдела "Оружейная палата" Екатерина Булгакова у экспонатов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк

"Дипломатию часто сравнивают с шахматной партией, — добавляет Булгакова. — Мы подумали, что это хороший символ для Чичерина".

И наконец, карикатура из журнала "Красный перец", изображающая Чичерина в виде Петра I. Они действительно похожи — оба добились для России широкого международного признания, оба были феноменально трудолюбивы и преданы родине.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЖурнал "Красный перец" с карикатурой на Г. В. Чичерина в виде Петра I
Посетительница фотографирует экспонаты на выставке Первый нарком по иностранным делам Советского Союза. К 150-летию со дня рождения Г.В. Чичерина и 100-летию образования СССР в музее Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Журнал "Красный перец" с карикатурой на Г. В. Чичерина в виде Петра I
 
КультураМосковский Кремлькуда сходитьчто посмотретьисторияПетр IЕвропаСССРМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала