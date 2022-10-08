https://ria.ru/20221008/chicherin-1822071381.html
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина - РИА Новости, 08.10.2022
Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина
В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T08:00
2022-10-08T08:00
2022-10-08T08:07
культура
московский кремль
куда сходить
что посмотреть
история
петр i
европа
ссср
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил весь мир считаться с Советским Союзом, что думали про него японцы и зачем наркому столько халатов — в материале РИА Новости.Главное, чтобы костюмчик сиделЧерный строгий костюм, классические туфли, галстук, белая рубашка и, может быть, значок с профилем Ленина — так должен был выглядеть советский дипломат.Но легендарный большевик, нарком по иностранным делам Георгий Чичерин носил русские гимнастерки, японские хаори, расшитые тюбетейки. И халаты — яркие, пестрые, золотые, из шелка и парчи. Разумеется, надевал он их не всегда, а на встречи с послами — считал, что с представителями других держав нужно общаться на их языке, с вниманием к культурному коду. Итогом становились договоры о дружбе — например, зимой 1921-го с Персией.Послы дарили ему костюмы в знак приязни. Бухара преподнесла желто-фиолетовый халат и тюбетейку с надписью "Аль-Фаттах" — одно из имен Аллаха. Японский промышленник и дипломат Кухара Фусаносукэ презентовал черное хаори со своим родовым гербом. Он отзывался о Чичерине как о человеке, который "идет навстречу, но его нельзя поймать", подчеркивая, насколько в личности большевика были перемешаны осторожность и благожелательность.За каждым костюмом на выставке — истории о победах Советского Союза, одержанных не кровью, но словом. Один из самых ярких экспонатов — "ховонтей дээл", национальная зимняя одежда монголов из золотого китайского шелка и сверкающего атласа с восточными узорами. Наиболее интересный — как ни странно, гимнастерка красноармейца.Ждали "крестьян в лаптях"Разумеется, секрет успеха дипломатии наркома был не только в его гардеробе.Главную свою победу нарком одержал на Генуэзской конференции в 1922 году.Речь Чичерина для Генуи подготовили только по-русски, и он с ходу переводил ее на французский. Заметив, что премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж не успевает следить за его словами, повторил спич по-английски — и произвел фурор. Впоследствии Джордж, настроенный к большевикам скептически, сам искал встречи с Чичериным.По словам Сарычевой, европейцы пригласили делегацию Советов в Италию, чтобы предъявить материальные претензии — правительство большевиков отказалось от ответственности за долги Российской империи. Западные суверены грозили не признать молодое государство, что привело бы к его изоляции.Чичерин выдвинул встречные претензии, каждая из которых имела документальное подтверждение. Когда подсчитали все убытки от интервенции, выяснилось, что Европа должна России в два раза больше. Кроме того, в Италии Советы подписали соглашение о сотрудничестве с Германией — так называемый Рапалльский мир. Георгий Васильевич позже назвал его "идеальным договором между странами".Мир вместо пожараВыставка показывает Чичерина с неожиданных сторон. Он играл на рояле и сам сочинял музыку, обладал феноменальной памятью. Его кумиром с детства был Моцарт.Слоган выставки — слова самого Георгия Васильевича. Он писал брату: "У меня были революция и Моцарт. Революция — мое прошлое, а Моцарт — предвкушение будущего". Много позже, на склоне лет, Чичерин издал монографию о композиторе, которая имела успех.Любовь к венскому гению неудивительна. Как Моцарт был новатором в искусстве, так и Чичерин даже среди революционеров был революционером — вместо пропаганды "мирового пожара" настаивал на "мирном сосуществовании". Ленин едко называл это "мирным сожительством".Как никогда актуаленСегодня Георгий Чичерин важен как вдохновитель, а его труды — как ценный опыт. Он выработал оригинальную, не имеющую аналогов дипломатию, чтобы СССР укрепился на мировой арене. Чичерин опирался на труды князя Александра Горчакова, который вытащил Российскую империю из кризиса в XIX веке. Их судьбы доказывают, что любые трудности преодолимы.Экспозиция предполагалась маленькой — на четыре витрины вестибюля Оружейной палаты Кремля. Предметов здесь тоже множество: серебряный портсигар с Красной площадью на крышке, дулевский фарфор, фото- и видеозаписи, значки и картины с парадом Красной армии. И красно-белые шахматы из кабинета Михаила Калинина.И наконец, карикатура из журнала "Красный перец", изображающая Чичерина в виде Петра I. Они действительно похожи — оба добились для России широкого международного признания, оба были феноменально трудолюбивы и преданы родине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский кремль, куда сходить , что посмотреть , история, петр i, европа, ссср, музеи
Культура, Московский Кремль, куда сходить , что посмотреть , история, Петр I, Европа, СССР, Музеи
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил весь мир считаться с Советским Союзом, что думали про него японцы и зачем наркому столько халатов — в материале РИА Новости.
Главное, чтобы костюмчик сидел
Черный строгий костюм, классические туфли, галстук, белая рубашка и, может быть, значок с профилем Ленина — так должен был выглядеть советский дипломат.
Но легендарный большевик, нарком по иностранным делам Георгий Чичерин носил русские гимнастерки, японские хаори, расшитые тюбетейки. И халаты — яркие, пестрые, золотые, из шелка и парчи. Разумеется, надевал он их не всегда, а на встречи с послами — считал, что с представителями других держав нужно общаться на их языке, с вниманием к культурному коду. Итогом становились договоры о дружбе — например, зимой 1921-го с Персией.
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Восточные костюмы, принадлежавшие Чичерину
2 из 3
Кавказский костюм Чичерина
3 из 3
Восточные костюмы Г. В. Чичерина
1 из 3
Восточные костюмы, принадлежавшие Чичерину
2 из 3
Кавказский костюм Чичерина
3 из 3
Восточные костюмы Г. В. Чичерина
Послы дарили ему костюмы в знак приязни. Бухара преподнесла желто-фиолетовый халат и тюбетейку с надписью "Аль-Фаттах" — одно из имен Аллаха. Японский промышленник и дипломат Кухара Фусаносукэ презентовал черное хаори со своим родовым гербом. Он отзывался о Чичерине как о человеке, который "идет навстречу, но его нельзя поймать", подчеркивая, насколько в личности большевика были перемешаны осторожность и благожелательность.
За каждым костюмом на выставке — истории о победах Советского Союза, одержанных не кровью, но словом. Один из самых ярких экспонатов — "ховонтей дээл", национальная зимняя одежда монголов из золотого китайского шелка и сверкающего атласа с восточными узорами. Наиболее интересный — как ни странно, гимнастерка красноармейца.
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Головной убор халха-монголов "наадамын малгай" (спорок)
2 из 2
Головной убор халха-монголов "наадамын малгай" (спорок)
"Есть миф, что форму с застежками-"разговорами" разработали художники Кустодиев и Васнецов и это наследие царского режима, — говорит Мария Сарычева, научный сотрудник отдела "Оружейная палата" Музеев Кремля. — Так объясняют стиль "стрелецкого кафтана" со свободным кроем. На самом деле автор буденовки-"богатырки" и гимнастерки — Михаил Езучевский, вернувшийся из австрийского плена после Первой мировой войны".
Ждали "крестьян в лаптях"
Разумеется, секрет успеха дипломатии наркома был не только в его гардеробе.
"Чичерин считался самым высокообразованным членом советского правительства, — рассказывает Екатерина Булгакова, младший научный сотрудник отдела "Оружейная палата". — Он знал больше десяти языков, западных и восточных, изучал иероглифы и клинопись. Напрямую общался с послами, без переводчика, чем добивался доверительных отношений".
Главную свою победу нарком одержал на Генуэзской конференции в 1922 году.
"Европейцы ждали чуть ли не крестьян в лаптях, — отмечает Сарычева. — И вдруг приехала блестяще одетая делегация, глава которой говорил на всех языках".
Речь Чичерина для Генуи подготовили только по-русски, и он с ходу переводил ее на французский. Заметив, что премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж не успевает следить за его словами, повторил спич по-английски — и произвел фурор. Впоследствии Джордж, настроенный к большевикам скептически, сам искал встречи с Чичериным.
По словам Сарычевой, европейцы пригласили делегацию Советов в Италию, чтобы предъявить материальные претензии — правительство большевиков отказалось от ответственности за долги Российской империи. Западные суверены грозили не признать молодое государство, что привело бы к его изоляции.
"Европейские страны хотели преодолеть послевоенную разруху за счет Советской России, — добавляет Мария Сарычева. — Но им это не удалось".
1 из 5
Посетительница рассматривает фотографии на выставке
2 из 5
На выставке представлен ряд архивных фотоматериалов
3 из 5
На выставке представлено более восьмидесяти экспонатов ведущих музеев Москвы
4 из 5
Гости смогут увидеть видеозаписи, которые помогут погрузиться в атмосферу начала прошлого века
1 из 5
Посетительница рассматривает фотографии на выставке
2 из 5
На выставке представлен ряд архивных фотоматериалов
3 из 5
На выставке представлено более восьмидесяти экспонатов ведущих музеев Москвы
4 из 5
Гости смогут увидеть видеозаписи, которые помогут погрузиться в атмосферу начала прошлого века
Чичерин выдвинул встречные претензии, каждая из которых имела документальное подтверждение. Когда подсчитали все убытки от интервенции, выяснилось, что Европа должна России в два раза больше. Кроме того, в Италии Советы подписали соглашение о сотрудничестве с Германией — так называемый Рапалльский мир. Георгий Васильевич позже назвал его "идеальным договором между странами".
"Соединение русских ресурсов и немецкой промышленности — кошмар для Запада, — поясняет Сарычева. — Поэтому уже в 1923-1924-м Советский Союз начали признавать".
Выставка показывает Чичерина с неожиданных сторон. Он играл на рояле и сам сочинял музыку, обладал феноменальной памятью. Его кумиром с детства был Моцарт.
Слоган выставки — слова самого Георгия Васильевича. Он писал брату: "У меня были революция и Моцарт. Революция — мое прошлое, а Моцарт — предвкушение будущего". Много позже, на склоне лет, Чичерин издал монографию о композиторе, которая имела успех.
Любовь к венскому гению неудивительна. Как Моцарт был новатором в искусстве, так и Чичерин даже среди революционеров был революционером — вместо пропаганды "мирового пожара" настаивал на "мирном сосуществовании". Ленин едко называл это "мирным сожительством".
"Нарком первым стал уделять внимание культурному обмену, — замечает Мария Сарычева. — Требовал, чтобы советские музыканты выезжали за рубеж и Москву посещали иностранные исполнители. Это еще одна форма сближения между странами".
Сегодня Георгий Чичерин важен как вдохновитель, а его труды — как ценный опыт. Он выработал оригинальную, не имеющую аналогов дипломатию, чтобы СССР укрепился на мировой арене. Чичерин опирался на труды князя Александра Горчакова, который вытащил Российскую империю из кризиса в XIX веке. Их судьбы доказывают, что любые трудности преодолимы.
"Выставка была задумана нами давно, — уточняет Екатерина Булгакова. — Планировать начали два года назад. Но в связи с изменившейся внешнеполитической ситуацией она стала гораздо актуальнее".
Экспозиция предполагалась маленькой — на четыре витрины вестибюля Оружейной палаты Кремля.
"Но мы расширились, пригласили другие музеи. Дело не в восточных халатах, а в эпохе, в которую ему приходилось работать, выстраивать взаимоотношения Востока и Запада", — подчеркивает Булгакова.
Предметов здесь тоже множество: серебряный портсигар с Красной площадью на крышке, дулевский фарфор, фото- и видеозаписи, значки и картины с парадом Красной армии. И красно-белые шахматы из кабинета Михаила Калинина.
1 из 5
Портсигар, представленный на выставке
2 из 5
Картина "Парад Красной армии" авторства Константина Юона
3 из 5
Красно-белые шахматы Калинина
4 из 5
Лампа с нитью накаливания в виде силуэта В. И. Ленина
5 из 5
Младший научный сотрудник научно-хранительного отдела "Оружейная палата" Екатерина Булгакова у экспонатов
1 из 5
Портсигар, представленный на выставке
2 из 5
Картина "Парад Красной армии" авторства Константина Юона
3 из 5
Красно-белые шахматы Калинина
4 из 5
Лампа с нитью накаливания в виде силуэта В. И. Ленина
5 из 5
Младший научный сотрудник научно-хранительного отдела "Оружейная палата" Екатерина Булгакова у экспонатов
"Дипломатию часто сравнивают с шахматной партией, — добавляет Булгакова. — Мы подумали, что это хороший символ для Чичерина".
И наконец, карикатура из журнала "Красный перец", изображающая Чичерина в виде Петра I. Они действительно похожи — оба добились для России широкого международного признания, оба были феноменально трудолюбивы и преданы родине.