https://ria.ru/20221008/chicherin-1822071381.html

Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина

Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина - РИА Новости, 08.10.2022

Вывести СССР из изоляции: в Кремле рассказали о дипломатии Чичерина

В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:00

2022-10-08T08:07

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. В Патриаршем дворце Музеев Московского Кремля открылась выставка "К 100-летию образования СССР: Чичерин и советская дипломатия". Как герой экспозиции заставил весь мир считаться с Советским Союзом, что думали про него японцы и зачем наркому столько халатов — в материале РИА Новости.Главное, чтобы костюмчик сиделЧерный строгий костюм, классические туфли, галстук, белая рубашка и, может быть, значок с профилем Ленина — так должен был выглядеть советский дипломат.Но легендарный большевик, нарком по иностранным делам Георгий Чичерин носил русские гимнастерки, японские хаори, расшитые тюбетейки. И халаты — яркие, пестрые, золотые, из шелка и парчи. Разумеется, надевал он их не всегда, а на встречи с послами — считал, что с представителями других держав нужно общаться на их языке, с вниманием к культурному коду. Итогом становились договоры о дружбе — например, зимой 1921-го с Персией.Послы дарили ему костюмы в знак приязни. Бухара преподнесла желто-фиолетовый халат и тюбетейку с надписью "Аль-Фаттах" — одно из имен Аллаха. Японский промышленник и дипломат Кухара Фусаносукэ презентовал черное хаори со своим родовым гербом. Он отзывался о Чичерине как о человеке, который "идет навстречу, но его нельзя поймать", подчеркивая, насколько в личности большевика были перемешаны осторожность и благожелательность.За каждым костюмом на выставке — истории о победах Советского Союза, одержанных не кровью, но словом. Один из самых ярких экспонатов — "ховонтей дээл", национальная зимняя одежда монголов из золотого китайского шелка и сверкающего атласа с восточными узорами. Наиболее интересный — как ни странно, гимнастерка красноармейца.Ждали "крестьян в лаптях"Разумеется, секрет успеха дипломатии наркома был не только в его гардеробе.Главную свою победу нарком одержал на Генуэзской конференции в 1922 году.Речь Чичерина для Генуи подготовили только по-русски, и он с ходу переводил ее на французский. Заметив, что премьер-министр Великобритании Ллойд Джордж не успевает следить за его словами, повторил спич по-английски — и произвел фурор. Впоследствии Джордж, настроенный к большевикам скептически, сам искал встречи с Чичериным.По словам Сарычевой, европейцы пригласили делегацию Советов в Италию, чтобы предъявить материальные претензии — правительство большевиков отказалось от ответственности за долги Российской империи. Западные суверены грозили не признать молодое государство, что привело бы к его изоляции.Чичерин выдвинул встречные претензии, каждая из которых имела документальное подтверждение. Когда подсчитали все убытки от интервенции, выяснилось, что Европа должна России в два раза больше. Кроме того, в Италии Советы подписали соглашение о сотрудничестве с Германией — так называемый Рапалльский мир. Георгий Васильевич позже назвал его "идеальным договором между странами".Мир вместо пожараВыставка показывает Чичерина с неожиданных сторон. Он играл на рояле и сам сочинял музыку, обладал феноменальной памятью. Его кумиром с детства был Моцарт.Слоган выставки — слова самого Георгия Васильевича. Он писал брату: "У меня были революция и Моцарт. Революция — мое прошлое, а Моцарт — предвкушение будущего". Много позже, на склоне лет, Чичерин издал монографию о композиторе, которая имела успех.Любовь к венскому гению неудивительна. Как Моцарт был новатором в искусстве, так и Чичерин даже среди революционеров был революционером — вместо пропаганды "мирового пожара" настаивал на "мирном сосуществовании". Ленин едко называл это "мирным сожительством".Как никогда актуаленСегодня Георгий Чичерин важен как вдохновитель, а его труды — как ценный опыт. Он выработал оригинальную, не имеющую аналогов дипломатию, чтобы СССР укрепился на мировой арене. Чичерин опирался на труды князя Александра Горчакова, который вытащил Российскую империю из кризиса в XIX веке. Их судьбы доказывают, что любые трудности преодолимы.Экспозиция предполагалась маленькой — на четыре витрины вестибюля Оружейной палаты Кремля. Предметов здесь тоже множество: серебряный портсигар с Красной площадью на крышке, дулевский фарфор, фото- и видеозаписи, значки и картины с парадом Красной армии. И красно-белые шахматы из кабинета Михаила Калинина.И наконец, карикатура из журнала "Красный перец", изображающая Чичерина в виде Петра I. Они действительно похожи — оба добились для России широкого международного признания, оба были феноменально трудолюбивы и преданы родине.

европа

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Татьяна Рыжкова

Татьяна Рыжкова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Рыжкова

московский кремль, куда сходить , что посмотреть , история, петр i, европа, ссср, музеи