https://ria.ru/20221008/bezopasnost-1822450724.html
В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту
В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022
В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту
Безопасность в порту "Кавказ" Краснодарского края усилена еще с 2014 года, дополнительных мер в связи с ЧП на Крымском мосту не требуется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T12:56
2022-10-08T12:56
2022-10-08T13:05
чп на крымском мосту
краснодарский край
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Безопасность в порту "Кавказ" Краснодарского края усилена еще с 2014 года, дополнительных мер в связи с ЧП на Крымском мосту не требуется, сообщил РИА Новости представитель порта."Безопасность у нас (в порту "Кавказ") усилена еще с 2014 года, и пока не снималась. Введен второй уровень… Ничего (дополнительно) не требуется", - сказал собеседник агентства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чп на крымском мосту, краснодарский край, происшествия
ЧП на Крымском мосту, Краснодарский край, Происшествия
12:56 08.10.2022 (обновлено: 13:05 08.10.2022)
В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту
Безопасность в порту "Кавказ" усилена с 2014 года, дополнительных мер не требуется