https://ria.ru/20221008/bezopasnost-1822450724.html

В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту

В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 08.10.2022

В порту "Кавказ" не будут усиливать безопасность после ЧП на Крымском мосту

Безопасность в порту "Кавказ" Краснодарского края усилена еще с 2014 года, дополнительных мер в связи с ЧП на Крымском мосту не требуется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T12:56

2022-10-08T12:56

2022-10-08T13:05

чп на крымском мосту

краснодарский край

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Безопасность в порту "Кавказ" Краснодарского края усилена еще с 2014 года, дополнительных мер в связи с ЧП на Крымском мосту не требуется, сообщил РИА Новости представитель порта."Безопасность у нас (в порту "Кавказ") усилена еще с 2014 года, и пока не снималась. Введен второй уровень… Ничего (дополнительно) не требуется", - сказал собеседник агентства.Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.

краснодарский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чп на крымском мосту, краснодарский край, происшествия