https://ria.ru/20221008/bayden-1822513663.html

Обозреватель American Thinker раскрыл лицемерие Байдена и его однопартийцев

Обозреватель American Thinker раскрыл лицемерие Байдена и его однопартийцев - РИА Новости, 08.10.2022

Обозреватель American Thinker раскрыл лицемерие Байдена и его однопартийцев

Президент США Джо Байден и его соратники по Демократической партии лицемерно ведут себя по отношению к американцам, говорится в статье обозревателя American... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T18:59

2022-10-08T18:59

2022-10-08T19:14

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден и его соратники по Демократической партии лицемерно ведут себя по отношению к американцам, говорится в статье обозревателя American Thinker Раджана Лаада.Автор вспомнил о данном в апреле 2021 года обещании президента к концу десятилетия вдвое сократить выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 2005 года. Тогда Байден называл изменение климата "экзистенциальной угрозой для мира". Аналогичные заявления он делал и позднее, а его администрация блокирует разработку новых нефтяных и газовых скважин, а также стремится отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.Однако шаги главы государства и его соратников говорят об их нежелании следовать собственным призывам и вносить свой вклад для достижения объявленной цели. Так, на следующий день после той речи о сокращении выбросов Байден на "борту номер один" полетел в Мэриленд. Самолет преодолел 72 мили (около 120 километров. — Прим. ред.) и оставил почти в 200 раз больше вредных выбросов, чем автомобиль, на котором президент мог бы передвигаться.Подобное расхождение намерений и действий свойственно не только Байдену. Спецпосланник президента по климату Джон Керри регулярно перемещается на частном самолете, выбросы которого уже превысили 325 метрических тонн углекислого газа.Лицемерие соратников президента не ограничивается вопросами климата. Так, конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес потребовала поднять ставку подоходного налога для богатых до 70%, при этом сама она попалась на налоговых нарушениях."Демократы продемонстрировали множество двойных стандартов", — написал автор.Члены партии выступают за отказ от финансирования полиции якобы из-за расизма в ее рядах, что приводит к уходу сотрудников из правоохранительных органов и всплеску преступности. При этом охрана самих чиновников лишь множится и усиливается.Еще один лицемер — губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, пишет TAC. Политик отказался финансировать из бюджета поездки в Монтану и еще 21 штат из-за "ущемляющих" ЛГБТ-сообщество законов, однако сам был замечен на отдыхе в той же Монтане. Помимо прочего, Ньюсом попадался на нарушении введенных им же антиковидных ограничений.Автор публикации обвинил соратников Байдена и в других лицемерных поступках: поддержке насильников на фоне речей в защиту феминизма и прав женщин, нападках на избирательную систему, расизме и многих других."У демократов есть еще один стандарт для себя, который позволяет купаться в роскоши, жить в резиденциях с видом на море, путешествовать на частном самолете, изо всех сил уклоняться от налогов и дружить с насильниками, пока им это выгодно", — подытожил обозреватель.

https://ria.ru/20220413/imperiya-1783373783.html

https://ria.ru/20220722/ssha-1804104902.html

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в мире, джо байден, джон керри, гэвин ньюсом, сша, монтана, мэриленд