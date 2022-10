https://ria.ru/20221008/bayden-1822400182.html

СМИ: Байден оказался перед сложной дилеммой

СМИ: Байден оказался перед сложной дилеммой - РИА Новости, 08.10.2022

СМИ: Байден оказался перед сложной дилеммой

После решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи президент США Джо Байден оказался перед "непростым выбором": продолжать попытки добиться расположения Саудовской... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T01:41

2022-10-08T01:41

2022-10-08T01:41

в мире

джо байден

сша

саудовская аравия

опек

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818510449_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8be2f5e632e1a351a19633d338d81c1b.jpg

МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. После решения ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи президент США Джо Байден оказался перед "непростым выбором": продолжать попытки добиться расположения Саудовской Аравии или принять жесткие ответные меры, пишет газета The New York Times.Как отмечает издание, в Вашингтоне многие расценили решение ОПЕК+ как "удар в спину Байдену", а перед американским лидером встает вопрос о том, что делать с "этим похожим на предательство решением". Сам президент выступил с "умышленно мягкими комментариями", сказав о "разочаровании" из-за решения альянса, однако его однопартийцы-демократы недовольны его "чрезмерной почтительностью" к саудитам и с усиленной энергией наседают на Байдена, требуя "наказать" Эр-Рияд."Вместо того, чтобы наказывать Саудовскую Аравию, помощники Байдена, похоже, хотят в противовес этому решению брать больше нефти из стратегического запаса", - утверждает The New York Times. Вместе с тем у президента США "мало вариантов" действий по борьбе с сокращением добычи, и все они имеют свои недостатки, подчеркивает издание.Так, из-за распоряжения Байдена отбирать больше нефти из стратегических запасов Штатам в случае стихийного бедствия может грозить дефицит топлива, так как объем резервов в стране в данный момент самый низкий за последние 40 лет. В случае решения ограничить экспорт нефтепродуктов, таких как бензин и дизельное топливо, вырастет предложение и снизятся цены внутри США, однако от таких мер пострадают их торговые партнеры, особенно европейские союзники.Также администрация США может открыть больше федеральных земель и вод для проведения там буровых работ, смягчив правила и нормы бурения, но такой шаг вызовет негативную реакцию со стороны защитников окружающей среды.Снятие санкций с Ирана и Венесуэлы может поспособствовать увеличению предложения на рынке более чем на миллион баррелей в день, однако в случае с Тегераном все упирается в переговоры по ядерной тематике, которые "зашли в тупик", а перспективы заключения сделки с Венесуэлой "весьма туманны".Как отмечает издание, решение ОПЕК+ было принято в "худший с политической точки зрения" момент для Байдена, так как в преддверии промежуточных выборов в ноябре он сделал ставку на снижение цен на бензин. При этом представители его администрации опасаются, что "по-настоящему" кризис может ударить в декабре, когда вступят в силу инициированные США ценовые ограничения для российской нефти, а также начнет действовать запрет ЕС на ее закупку.Страны ОПЕК+ 5 октября договорились сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета взять согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. Несмотря на развернувшийся энергокризис в Европе и рост цен на энергоносители в других регионах мира, этот шаг поддержали все участники сделки.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221007/neft-1822182790.html

https://ria.ru/20221006/zapad-1821831476.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, сша, саудовская аравия, опек, евросоюз