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Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту
Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту
Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:36
2022-10-08T20:36
2022-10-08T20:38
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
россия
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), россия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Россия, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
20:36 08.10.2022 (обновлено: 20:38 08.10.2022)
Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту
Аксенов: для решения вопроса о проезде автобусов по Крымскому мосту потребуются сутки