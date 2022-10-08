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Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту

Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022

Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту

Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-08T20:36

2022-10-08T20:36

2022-10-08T20:38

чп на крымском мосту

сергей аксенов (политик)

россия

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.

https://ria.ru/20221008/krym-1822530138.html

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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), россия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)