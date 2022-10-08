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Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
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Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту
Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту - РИА Новости, 08.10.2022
Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту
Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-08T20:36
2022-10-08T20:38
чп на крымском мосту
сергей аксенов (политик)
россия
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
следственный комитет россии (ск рф)
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
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чп на крымском мосту, сергей аксенов (политик), россия, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф)
ЧП на Крымском мосту, Сергей Аксенов (политик), Россия, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
20:36 08.10.2022 (обновлено: 20:38 08.10.2022)
 
Аксенов прокомментировал возможность проезда автобусов по Крымскому мосту

Аксенов: для решения вопроса о проезде автобусов по Крымскому мосту потребуются сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТАМАНЬ, 8 окт - РИА Новости. Сутки потребуются для решения вопроса о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Сейчас проводятся следственные действия, экспертиза, сутки потребуются... Если завтра будет заключение о том, что автобусный транспорт может передвигаться… то у нас ситуация упростится", - сообщил Аксенов.
Утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. В Минтрансе РФ заверили, что весь объем перевозок пассажиров и грузов в направлении Крыма будет обеспечен.
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
Вчера, 20:16
В Крыму продлили желтый уровень террористической опасности до 23 октября
 
ЧП на Крымском мостуСергей Аксенов (политик)РоссияПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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