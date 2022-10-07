https://ria.ru/20221007/zapret-1822111306.html

Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием"

Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием" - РИА Новости, 07.10.2022

Япония ввела запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием"

В Японии начинает действовать запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием". РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T00:11

2022-10-07T00:11

2022-10-07T00:11

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россия

япония

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. В Японии начинает действовать запрет на экспорт в Россию товаров, "связанных с химоружием".Министерство экономики, торговли и промышленности Японии 26 сентября сообщило, что страна расширит санкции против России, введя запрет на экспорт товаров и материалов, "связанных с химическим оружием". Список запрещенных товаров из 89 позиций был утвержден правительством Японии 30 сентября.В группу запрещенных веществ попали ацетилен, ацетон, бензольный альдегид, хлор, этилен, этиленгликоль, гипохлорит натрия, белый фосфор, красный фосфор, метанол, этанол, дихлорметан, пиридин, мышьяк, диэтиловый эфир, изопропанол, тринитрофенол и другие.В списке запрещенных приборов значатся химические реакторы, теплообменники, ректификационные колонны, приборы для анализа и выявления химических веществ, электролитические ячейки, а также ферментеры, центрифуги, оборудование для синтеза нуклеиновых кислот или для связывания нуклеиновых кислот и детали к ним.Ранее Япония запретила к экспорту в Россию грузовые автомобили, самосвалы и бульдозеры. До этого был введен запрет на экспорт в РФ предметов роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи.Кроме того, запрещен экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных микроскопов, атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, оборудования для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн и другого оборудования.Из России запрещено экспортировать в Японию отдельные виды древесины, водку и другие товары.Санкции, введенные правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются более чем на 800 человек из России, более чем на 200 российских компаний и организаций, 11 банков.

https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819410537.html

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в мире, россия, япония, санкции в отношении россии