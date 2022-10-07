https://ria.ru/20221007/yashin-1822296022.html

Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина*

Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина* - РИА Новости, 07.10.2022

Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина*

Басманный суд Москвы в пятницу отклонил требование защиты муниципального депутата Ильи Яшина* признать незаконным постановление о возбуждении в отношении него... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:51

2022-10-07T16:51

2022-10-07T16:51

происшествия

илья яшин

россия

москва

вооруженные силы рф

басманный суд г. москвы

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отклонил требование защиты муниципального депутата Ильи Яшина* признать незаконным постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Жалоба адвоката (Яшина*) Эйсмонт Марии Олеговны в порядке статьи 125 УПК РФ оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). На днях стало известно, что ему уже предъявили окончательное обвинение, то есть дело движется к передаче на рассмотрение в суд.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в украинской Буче. Вину он не признает и считает свое дело политически мотивированным. Яшину* грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля политика внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html

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россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, илья яшин, россия, москва, вооруженные силы рф, басманный суд г. москвы