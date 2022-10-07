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Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина* - РИА Новости, 07.10.2022
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Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина*
Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина* - РИА Новости, 07.10.2022
Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина*
Басманный суд Москвы в пятницу отклонил требование защиты муниципального депутата Ильи Яшина* признать незаконным постановление о возбуждении в отношении него... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:51
2022-10-07T16:51
происшествия
илья яшин
россия
москва
вооруженные силы рф
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отклонил требование защиты муниципального депутата Ильи Яшина* признать незаконным постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Жалоба адвоката (Яшина*) Эйсмонт Марии Олеговны в порядке статьи 125 УПК РФ оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). На днях стало известно, что ему уже предъявили окончательное обвинение, то есть дело движется к передаче на рассмотрение в суд.Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в украинской Буче. Вину он не признает и считает свое дело политически мотивированным. Яшину* грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.В середине июля политика внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221006/kara-murza-1822037151.html
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происшествия, илья яшин, россия, москва, вооруженные силы рф, басманный суд г. москвы
Происшествия, Илья Яшин, Россия, Москва, Вооруженные силы РФ, Басманный суд г. Москвы
16:51 07.10.2022
 
Cуд отклонил жалобу на возбуждение дела против Яшина*

Басманный суд отклонил жалобу на возбуждение дела против муниципального депутата Яшина

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкДепутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Басманном районном суде Москвы
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин* в Басманном районном суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу отклонил требование защиты муниципального депутата Ильи Яшина* признать незаконным постановление о возбуждении в отношении него уголовного дела о распространении фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Жалоба адвоката (Яшина*) Эйсмонт Марии Олеговны в порядке статьи 125 УПК РФ оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза* - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 17:35
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Яшин* был арестован в середине июля по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти). На днях стало известно, что ему уже предъявили окончательное обвинение, то есть дело движется к передаче на рассмотрение в суд.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал его ролик на YouTube о событиях в украинской Буче. Вину он не признает и считает свое дело политически мотивированным. Яшину* грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
В середине июля политика внесли в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:01
Суд оставил журналистку Баязитову в СИЗО
 
ПроисшествияИлья ЯшинРоссияМоскваВооруженные силы РФБасманный суд г. Москвы
 
 
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