https://ria.ru/20221007/vyzovy-1822318328.html

Петр Бирюков: более 4,1 млн вызовов приняла "Система-112" в Москве с января

Петр Бирюков: более 4,1 млн вызовов приняла "Система-112" в Москве с января - РИА Новости, 07.10.2022

Петр Бирюков: более 4,1 млн вызовов приняла "Система-112" в Москве с января

Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли более 4,1 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T17:36

2022-10-07T17:36

2022-10-07T19:44

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

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общество

городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли более 4,1 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На сегодняшний день "Система-112" является одной из ключевых городских служб, она востребована жителями, о чем свидетельствует высокое число обращений. Если десять лет назад каждый день на дежурство выходили 10-15 операторов, то сегодня в смене - 125 специалистов. Структура теперь располагается в Центре управления Комплекса городского хозяйства Москвы, что повысило оперативность ее взаимодействия с другими службами. Операторы столичной "Системы-112" за девять месяцев этого года приняли более 4,1 миллиона вызовов, что немного превышает предыдущий аналогичный показатель", - отметил Бирюков.Заместитель мэра напомнил, что "Система-112" работает по принципу одного окна, к ней подключены все оперативные службы города: пожарно-спасательный гарнизон, полиция, скорая помощь."Процесс приема и обработки поступающих сообщений регламентирован и полностью автоматизирован. Оператор за одну минуту выясняет, что случилось, уточняет детали и немедленно передает информацию в экстренные службы для оказания помощи людям, попавшим в беду", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 230 экстренными и аварийными службами Москвы, аналогичными системами Московской и Калужской областей. В 2020 году была завершена работа по подключению всех операторов связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую, без прослушивания голосового автоответчика, и отправлять смс-сообщения.

https://ria.ru/20211023/sistema-112-1755905469.html

https://ria.ru/20220715/operatory-1801926561.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

петр бирюков, москва, общество, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы