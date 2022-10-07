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Эстонская православная церковь заявила, что выступает против любых войн
Эстонская православная церковь заявила, что выступает против любых войн - РИА Новости, 07.10.2022
Эстонская православная церковь заявила, что выступает против любых войн
Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что выступает против любых войн и за мирное... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T12:20
2022-10-07T12:20
2022-10-07T12:20
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что выступает против любых войн и за мирное разрешение любых конфликтов.Ранее МВД Эстонии сообщило, что ждет от Эстонской православной церкви Московского патриархата ясной позиции по заявлениям главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, подчеркнув, что его последние выступления можно рассматривать как "оправдание агрессии России против Украины". Как отметило МВД, в Эстонии подобные действия не разрешены, церковь должна обеспечить своей пастве богослужения, свободные от идеологического влияния."Звучат обвинения в адрес нашей Эстонской православной Церкви, будто бы она призывает к продолжению конфликта и к насилию, хотя ничего такого за всё время войны не было и быть не могло. Наша церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов", - говорится в заявлении Синода.При этом Синод напомнил, что ЭПЦ МП поддержала заявление Совета церквей Эстонии от 19 марта 2022 года, осуждающее военные действия России на Украине.Патриарх Кирилл 27 сентября призвал верующих к "духовной мобилизации" ради мобилизации всех сил Отечества и примирения России и Украины, которые являются единым пространством Русской православной церкви.Глава МИД Урмас Рейнсалу ранее заявил, что Эстония предлагает включить главу Русской православной церкви патриарха Московского и всея Руси Кирилла в санкционный список Евросоюза.
https://ria.ru/20221005/estoniya-1821523291.html
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эстония, россия, украина, русская православная церковь, московский патриархат
Религия, Эстония, Россия, Украина, Русская православная церковь, Московский Патриархат
Эстонская православная церковь заявила, что выступает против любых войн
Эстонская церковь Московского патриархата выступила с осуждением любых войн