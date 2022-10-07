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Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам - РИА Новости, 07.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221007/vizy-1822270849.html
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам - РИА Новости, 07.10.2022
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам
Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:07
2022-10-07T16:07
туризм
новости - туризм
финляндия
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве."На данный момент изменений нет, то есть принимаем и российские (полисы)", - отметил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщили, что несколько стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии включили в пакет документов для оформления шенгенских виз российским туристам страховые полисы европейских компаний.
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новости - туризм, финляндия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
16:07 07.10.2022
 
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам

МИД Финляндии: требования по страховке для оформления виз россиянам не изменились

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкГраница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа
Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Граница России и Финляндии в районе пункта пропуска Нуйамаа. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве.
"На данный момент изменений нет, то есть принимаем и российские (полисы)", - отметил собеседник агентства.
Клиентка в визовом центре Pony Express в Москве после вступления в силу новых правил подачи документов на получение шенгенских виз - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 13:17Туризм
Туроператоры рассказали, какие страны при выдаче визы требуют страховку ЕС
Ранее СМИ сообщили, что несколько стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии включили в пакет документов для оформления шенгенских виз российским туристам страховые полисы европейских компаний.
 
ТуризмНовости - ТуризмФинляндияЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
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