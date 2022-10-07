https://ria.ru/20221007/vizy-1822270849.html
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам - РИА Новости, 07.10.2022
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам
Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:07
2022-10-07T16:07
2022-10-07T16:07
туризм
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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве."На данный момент изменений нет, то есть принимаем и российские (полисы)", - отметил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщили, что несколько стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии включили в пакет документов для оформления шенгенских виз российским туристам страховые полисы европейских компаний.
https://ria.ru/20221006/viza-1821932774.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, финляндия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
Туризм, Новости - Туризм, Финляндия, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам
МИД Финляндии: требования по страховке для оформления виз россиянам не изменились