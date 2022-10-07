https://ria.ru/20221007/vizy-1822270849.html

Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам

Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам - РИА Новости, 07.10.2022

Финляндия не изменила требования по страховке для виз россиянам

Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:07

2022-10-07T16:07

2022-10-07T16:07

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ХЕЛЬСИНКИ, 7 окт - РИА Новости. Финляндия не меняла требований по страховке при оформлении визы россиянам, рассказали РИА Новости в финском внешнеполитическом ведомстве."На данный момент изменений нет, то есть принимаем и российские (полисы)", - отметил собеседник агентства.Ранее СМИ сообщили, что несколько стран ЕС по рекомендации Еврокомиссии включили в пакет документов для оформления шенгенских виз российским туристам страховые полисы европейских компаний.

https://ria.ru/20221006/viza-1821932774.html

финляндия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, финляндия, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии