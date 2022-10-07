https://ria.ru/20221007/ukraina-1822194237.html

В Киеве неадекватно воспринимают реальность, заявили в МИД

В Киеве неадекватно воспринимают реальность, заявили в МИД - РИА Новости, 07.10.2022

В Киеве неадекватно воспринимают реальность, заявили в МИД

После слов Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ нет сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:42

2022-10-07T12:42

2022-10-07T13:01

киев

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. После слов Владимира Зеленского о превентивном ударе по РФ нет сомнений, что в Киеве воспринимают реальность неадекватно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Теперь я не знаю, у кого могут остаться сомнения в том, о чем действительно думают... Это говорит о неадекватности восприятия реальности и в принципе непонимания элементарного о том, что такое ядерное оружие, ядерная энергетика", - сказала она в эфире Первого канала."Если говорить о том, что вчера произошло, то это просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов, но это было сказано в прямом эфире, здесь уже не выкрутишься, здесь уже не спишешь, как это пытались сделать в отношении (главы дипломатии ЕС Жозепа - ред) Борреля его коллеги по Евросоюзу на неправильный перевод, на ошибки переводчика, на технические сложности. Мы все это слышали в прямом эфире", - сказал она в эфире "Первого канала".Владимир Зеленский заявил накануне, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил РИА Новости, что подобные слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Заявления Зеленского также вызвали недовольство ООН, где в ответ на них напомнили о неприемлемости даже дискуссии о ядерном конфликте.

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822134117.html

https://ria.ru/20221007/oruzhie-1822196525.html

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Дарья Буймова

киев, россия, в мире, владимир зеленский, мария захарова, сша, великобритания, оон