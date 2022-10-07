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Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией - РИА Новости, 07.10.2022
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Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией
Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией - РИА Новости, 07.10.2022
Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, турецкий лидер при этом ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:27
2022-10-07T08:27
в мире
греция
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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, турецкий лидер при этом ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу."Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с Грецией", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.По его словам, Турция ожидает, что "ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества".При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
https://ria.ru/20221005/turtsiya-1821594336.html
https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html
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в мире, греция, турция, анкара (провинция), нато, евросоюз, f-16, зрк с-300, реджеп тайип эрдоган
В мире, Греция, Турция, Анкара (провинция), НАТО, Евросоюз, F-16, ЗРК С-300, Реджеп Тайип Эрдоган
08:27 07.10.2022
 
Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, турецкий лидер при этом ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу.
"Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с Грецией", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
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По его словам, Турция ожидает, что "ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества".
При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности.
"Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти внезапно однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом", - предупредил он.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
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В миреГрецияТурцияАнкара (провинция)НАТОЕвросоюзF-16ЗРК С-300Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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