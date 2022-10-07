Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, турецкий лидер при этом ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу.
"Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с Грецией", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
По его словам, Турция ожидает, что "ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества".
При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности.
"Пусть это слышит не только Греция. Мы можем прийти внезапно однажды ночью, независимо от того, какая страна нападет на нас. Они должны знать об этом", - предупредил он.
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
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