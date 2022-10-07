https://ria.ru/20221007/turtsiya-1822131889.html

Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией

Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией - РИА Новости, 07.10.2022

Эрдоган заявил, что Турции не о чем говорить с Грецией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, турецкий лидер при этом ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:27

2022-10-07T08:27

2022-10-07T08:27

в мире

греция

турция

анкара (провинция)

нато

евросоюз

f-16

зрк с-300

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АНКАРА, 7 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкаре не о чем говорить с Афинами, турецкий лидер при этом ожидает, что ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу."Многие страны на саммите в Праге ожидали от Турции шагов по улучшению отношений с Грецией. Но сейчас нам не о чем говорить с Грецией", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.По его словам, Турция ожидает, что "ЕС пригласит Грецию к двустороннему диалогу вместо того, чтобы поддерживать ее незаконные инициативы под предлогом солидарности сообщества".При этом турецкий лидер подчеркнул, что Турция готова дать адекватный ответ не только Греции, но и любой стране, угрожающей ее безопасности.Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.

https://ria.ru/20221005/turtsiya-1821594336.html

https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html

греция

турция

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, греция, турция, анкара (провинция), нато, евросоюз, f-16, зрк с-300, реджеп тайип эрдоган