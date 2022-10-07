https://ria.ru/20221007/sudokhodstvo-1822223346.html

Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований

Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ограничивать движение судов во время массовых культурных мероприятий и спортивных... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:05

2022-10-07T14:05

2022-10-07T14:14

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ограничивать движение судов во время массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ).Ранее в кодексе были регламентированы вопросы обеспечения безопасности судоходства при чрезвычайных обстоятельствах. Закон дополняет КВВТ новой статьей, которая предусматривает основания для ограничения или запрета движения судов во время массовых мероприятий.Ввести такие ограничения может администрация бассейна внутренних водных путей.

https://ria.ru/20221007/zakon-1822211572.html

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россия, владимир путин