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Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований
Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ограничивать движение судов во время массовых культурных мероприятий и спортивных... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:05
2022-10-07T14:14
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ограничивать движение судов во время массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ).Ранее в кодексе были регламентированы вопросы обеспечения безопасности судоходства при чрезвычайных обстоятельствах. Закон дополняет КВВТ новой статьей, которая предусматривает основания для ограничения или запрета движения судов во время массовых мероприятий.Ввести такие ограничения может администрация бассейна внутренних водных путей.
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
14:05 07.10.2022 (обновлено: 14:14 07.10.2022)
 
Путин подписал закон об ограничении судоходства во время соревнований

Путин подписал закон об ограничении движения судов во время массовых мероприятий

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ограничивать движение судов во время массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ).
Ранее в кодексе были регламентированы вопросы обеспечения безопасности судоходства при чрезвычайных обстоятельствах. Закон дополняет КВВТ новой статьей, которая предусматривает основания для ограничения или запрета движения судов во время массовых мероприятий.
Ввести такие ограничения может администрация бассейна внутренних водных путей.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 13:25
Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров
 
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