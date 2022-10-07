https://ria.ru/20221007/ssha-1822125783.html

Американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+

Американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+ - РИА Новости, 07.10.2022

Американцам предрекли новые проблемы после решения ОПЕК+

После решения ОПЕК+ сократить добычу нефти стоимость бензина в США может вновь подскочить, также в ближайшее время начнут расти цены на авиабилеты, такие... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T07:15

2022-10-07T07:15

2022-10-07T10:37

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. После решения ОПЕК+ сократить добычу нефти стоимость бензина в США может вновь подскочить, также в ближайшее время начнут расти цены на авиабилеты, такие опасения, как говорится в сюжете телеканала ABC, высказали американские эксперты.Снижение объемов добычи может привести к большому росту трат на энергоресурсы в США, включая бензин и обогрев домов. Ожидается, что сильнее всего этот рост затронет южные и северо-восточные регионы страны, следует из материала."Скорее всего, это означает, что цены на заправках вырастут где-то на 10—30 центов за галлон (3,8 литра)", — заявил глава отдела анализа нефтегазового рынка компании GasBuddy Патрик де Хаан. Цены на бензин в США уже начали расти из-за высокого спроса, в среднем по стране за галлон платят 3,83 доллара, хотя еще на прошлой неделе было на 5 центов меньше.Кроме того, одним из самых затратных в этом году может стать сезон поездок на праздники. Так, средняя цена на авиабилеты туда и обратно на День благодарения составляет 281 доллар (около 17 тысяч рублей), что на 25 процентов больше по сравнению с прошлым годом. Рейсы на Рождество стоят еще дороже: их средняя цена достигает 435 долларов (около 26 тысяч рублей), что выше прошлогодних показателей на 55 процентов.В среду ОПЕК+ договорился сократить добычу нефти на 2 миллиона баррелей в сутки с ноября, а за базу отсчета возьмет согласованные на август уровни производства. Альянс объяснил свое решение неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти. В Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден разочарован "близоруким" решением альянса и намерен поддержать рынок дополнительными товарными интервенциями из стратегических резервов.

https://ria.ru/20220924/ssha-1819102088.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822020999.html

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в мире, джо байден, сша, опек