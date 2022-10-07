https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822149693.html
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ
Минобороны опубликовало ролик, в котором демонстрируется уничтожение артиллерией колонны украинской бронетехники. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:38
2022-10-07T10:38
2022-10-07T12:25
в мире
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало ролик, в котором демонстрируется уничтожение артиллерией колонны украинской бронетехники.На кадрах видно, как по проселочной дороге движется колонна бронетехники, возглавляемая танком. Через секунды камера российского беспилотника фиксирует точные попадания артиллерийских снарядов в середину колонны, из-за чего идущие следом машины останавливаются.Затем демонстрируется украинская техника, которая была подбита позднее, после ее рассредоточения в лесопосадках. В частности, дрон снимает лежащие неподалеку от боевых машин тела солдат, брошенные сослуживцами."Военнослужащие ВДВ с помощью БПЛА обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли огневой удар артиллерией, поразив живую силу и военную технику противника. В результате удара были уничтожены два танка, пять единиц другой бронетехники, в том числе иностранного производства", — рассказали в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221004/orlan-1821361775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Уничтожение колонны украинских войск. Кадры Минобороны России
Уничтожение колонны украинских войск. Кадры Минобороны России
2022-10-07T10:38
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
10:38 07.10.2022 (обновлено: 12:25 07.10.2022)
Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ
Минобороны опубликовало ролик, где показало уничтожение колонны бронетехники ВСУ