https://ria.ru/20221007/spetsoperatsiya-1822149693.html

Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ

Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ - РИА Новости, 07.10.2022

Минобороны показало уничтожение колонны ВСУ

Минобороны опубликовало ролик, в котором демонстрируется уничтожение артиллерией колонны украинской бронетехники. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:38

2022-10-07T10:38

2022-10-07T12:25

в мире

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало ролик, в котором демонстрируется уничтожение артиллерией колонны украинской бронетехники.На кадрах видно, как по проселочной дороге движется колонна бронетехники, возглавляемая танком. Через секунды камера российского беспилотника фиксирует точные попадания артиллерийских снарядов в середину колонны, из-за чего идущие следом машины останавливаются.Затем демонстрируется украинская техника, которая была подбита позднее, после ее рассредоточения в лесопосадках. В частности, дрон снимает лежащие неподалеку от боевых машин тела солдат, брошенные сослуживцами."Военнослужащие ВДВ с помощью БПЛА обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли огневой удар артиллерией, поразив живую силу и военную технику противника. В результате удара были уничтожены два танка, пять единиц другой бронетехники, в том числе иностранного производства", — рассказали в ведомстве.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221004/orlan-1821361775.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины