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В торжественном построении в Чечне приняли участие двадцать тысяч силовиков - РИА Новости, 07.10.2022
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В торжественном построении в Чечне приняли участие двадцать тысяч силовиков
В торжественном построении в Чечне приняли участие двадцать тысяч силовиков - РИА Новости, 07.10.2022
В торжественном построении в Чечне приняли участие двадцать тысяч силовиков
Двадцать тысяч бойцов силовых подразделений приняли участие в торжественном построении в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:06
2022-10-07T16:06
россия
ахмед дудаев
донецкая народная республика
госдума рф
рамзан кадыров
владимир путин
чеченская республика (чечня)
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ХАНКАЛА (Чечня), 7 окт - РИА Новости. Двадцать тысяч бойцов силовых подразделений приняли участие в торжественном построении в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.Торжественное построение бойцов силовых подразделений в честь юбилея президента РФ Владимира Путина прошло на территории военной базы в Ханкале в пятницу. В нем приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, врио главы ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы Адам Делимханов."Здесь находятся 20 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Кроме того, пришли близкие родственники бойцов, находящихся на территории СВО", - рассказал Дудаев журналистам.
https://ria.ru/20221007/chechnya-1822162658.html
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Торжественное построение силовых подразделений в Чечне
20 тыс бойцов силовых подразделений приняли участие в торжественном построении в Чечне, сообщил министр по внешним связям и информации Дудаев.
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россия, ахмед дудаев, донецкая народная республика, госдума рф, рамзан кадыров, владимир путин, чеченская республика (чечня), денис пушилин
Россия, Ахмед Дудаев, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Чеченская республика (Чечня), Денис Пушилин
16:06 07.10.2022
 
В торжественном построении в Чечне приняли участие двадцать тысяч силовиков

В торжественном построении в Чечне поучаствовали 20 тысяч бойцов силовых подразделений

Читать ria.ru в
ХАНКАЛА (Чечня), 7 окт - РИА Новости. Двадцать тысяч бойцов силовых подразделений приняли участие в торжественном построении в Чечне, сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Торжественное построение бойцов силовых подразделений в честь юбилея президента РФ Владимира Путина прошло на территории военной базы в Ханкале в пятницу. В нем приняли участие глава Чечни Рамзан Кадыров, врио главы ДНР Денис Пушилин, депутат Госдумы Адам Делимханов.
"Здесь находятся 20 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Кроме того, пришли близкие родственники бойцов, находящихся на территории СВО", - рассказал Дудаев журналистам.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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РоссияАхмед ДудаевДонецкая Народная РеспубликаГосдума РФРамзан КадыровВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Денис Пушилин
 
 
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