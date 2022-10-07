https://ria.ru/20221007/sberbank-1822264109.html

Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом

Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом - РИА Новости, 07.10.2022

Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом

Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:47

2022-10-07T15:47

2022-10-07T16:02

сбербанк россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155247/98/1552479800_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_ac0f96d55cac0495ee414420ad5ac710.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации"Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сказано в сообщении.Отмечается, что сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сбербанк россии, в мире