https://ria.ru/20221007/sberbank-1822264109.html
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом - РИА Новости, 07.10.2022
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом
Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:47
2022-10-07T15:47
2022-10-07T16:02
сбербанк россии
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации"Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сказано в сообщении.Отмечается, что сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20220906/bankomat-1814756806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сбербанк россии, в мире
15:47 07.10.2022 (обновлено: 16:02 07.10.2022)
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом из-за технических работ
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации
"Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сервисы Сбербанка
на территории России
работают в штатном режиме.