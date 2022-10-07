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Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом - РИА Новости, 07.10.2022
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Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом - РИА Новости, 07.10.2022
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом
Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:47
2022-10-07T16:02
сбербанк россии
в мире
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации"Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сказано в сообщении.Отмечается, что сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме.
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7 495 645-6601
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сбербанк россии, в мире
Сбербанк России, В мире
15:47 07.10.2022 (обновлено: 16:02 07.10.2022)
 
Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом

Сбербанк предупредил о сбоях в работе приложения за рубежом из-за технических работ

© АГН "Москва" / Кирилл ЗыковМобильное приложение Сбербанк Онлайн
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© АГН "Москва" / Кирилл Зыков
Мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Часть клиентов Сбербанка за рубежом могут столкнуться с ограничениями в работе приложения из-за технических работ, в ближайшее время они будут завершены, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации
"Некоторые клиенты, находящиеся за рубежом, могут столкнуться с временными ограничениями при использовании "Сбербанк онлайн" из-за технических работ, они будут завершены в ближайшее время", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сервисы Сбербанка на территории России работают в штатном режиме.
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