https://ria.ru/20221007/samolet-razvedchik-1822394307.html

СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2"

СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.10.2022

СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2"

Американский самолет-разведчик пролетел над районом ЧП на газопроводе "Северный поток — 2" спустя несколько часов после происшествия, сообщает Рейтер, ссылаясь... РИА Новости, 08.10.2022

2022-10-07T23:54

2022-10-07T23:54

2022-10-08T03:32

в мире

балтийское море

исландия

северное море

военно-морские силы сша

северный поток — 2

северный поток

boeing p-8a poseidon

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский самолет-разведчик пролетел над районом ЧП на газопроводе "Северный поток — 2" спустя несколько часов после происшествия, сообщает Рейтер, ссылаясь на изученные сведения о перемещениях техники.Вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon находился над Северным морем, когда взорвался газопровод, до этого он сделал два круга над Польшей, а затем направился в Балтику в район, где пролегает "Северный поток — 2"В ВМС США заявили агентству, что полет не связан с ЧП на газопроводах. При этом аналитики, изучившие полетные данные, выяснили, что американские самолеты в разное время приближались к району аварии на 24 и 4 километра.Ранее стало известно, что, согласно данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали американские военные вертолеты, которые часами кружили над акваторией, где пролегают газопроводы. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "акт международного терроризма".

https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, балтийское море, исландия, северное море, военно-морские силы сша, северный поток — 2, северный поток, boeing p-8a poseidon, авария на "северных потоках"