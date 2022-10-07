Рейтинг@Mail.ru
СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/samolet-razvedchik-1822394307.html
СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2"
СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2" - РИА Новости, 08.10.2022
СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2"
Американский самолет-разведчик пролетел над районом ЧП на газопроводе "Северный поток — 2" спустя несколько часов после происшествия, сообщает Рейтер, ссылаясь... РИА Новости, 08.10.2022
2022-10-07T23:54
2022-10-08T03:32
в мире
балтийское море
исландия
северное море
военно-морские силы сша
северный поток — 2
северный поток
boeing p-8a poseidon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_14b4d1611dd74a090e6849efdeb3a499.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский самолет-разведчик пролетел над районом ЧП на газопроводе "Северный поток — 2" спустя несколько часов после происшествия, сообщает Рейтер, ссылаясь на изученные сведения о перемещениях техники.Вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon находился над Северным морем, когда взорвался газопровод, до этого он сделал два круга над Польшей, а затем направился в Балтику в район, где пролегает "Северный поток — 2"В ВМС США заявили агентству, что полет не связан с ЧП на газопроводах. При этом аналитики, изучившие полетные данные, выяснили, что американские самолеты в разное время приближались к району аварии на 24 и 4 километра.Ранее стало известно, что, согласно данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали американские военные вертолеты, которые часами кружили над акваторией, где пролегают газопроводы. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
https://ria.ru/20220928/gaz-1819924826.html
балтийское море
исландия
северное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_72198517fc739a28f78755a75348c77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, балтийское море, исландия, северное море, военно-морские силы сша, северный поток — 2, северный поток, boeing p-8a poseidon, авария на "северных потоках"
В мире, Балтийское море, Исландия, Северное море, Военно-морские силы США, Северный поток — 2, Северный поток, Boeing P-8A Poseidon, Авария на "Северных потоках"
23:54 07.10.2022 (обновлено: 03:32 08.10.2022)
 
СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2"

Рейтер: самолет-разведчик США летал над местом повреждения "Северного потока — 2"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата
Мониторинг утечки газа в Северных потоках. Съемка космического аппарата
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский самолет-разведчик пролетел над районом ЧП на газопроводе "Северный поток — 2" спустя несколько часов после происшествия, сообщает Рейтер, ссылаясь на изученные сведения о перемещениях техники.
Вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon находился над Северным морем, когда взорвался газопровод, до этого он сделал два круга над Польшей, а затем направился в Балтику в район, где пролегает "Северный поток — 2"
В ВМС США заявили агентству, что полет не связан с ЧП на газопроводах. При этом аналитики, изучившие полетные данные, выяснили, что американские самолеты в разное время приближались к району аварии на 24 и 4 километра.
Ранее стало известно, что, согласно данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали американские военные вертолеты, которые часами кружили над акваторией, где пролегают газопроводы. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 08:00
Взрывы на "Северных потоках": газовая война перешла в горячую стадию
 
В миреБалтийское мореИсландияСеверное мореВоенно-морские силы СШАСеверный поток — 2Северный потокBoeing P-8A PoseidonАвария на "Северных потоках"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала