23:54 07.10.2022 (обновлено: 03:32 08.10.2022)
СМИ: самолет ВМС США летал над местом взрыва у "Северного потока — 2"
Рейтер: самолет-разведчик США летал над местом повреждения "Северного потока — 2"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата
Мониторинг утечки газа в "Северных потоках". Съемка космического аппарата. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Американский самолет-разведчик пролетел над районом ЧП на газопроводе "Северный поток — 2" спустя несколько часов после происшествия, сообщает Рейтер, ссылаясь на изученные сведения о перемещениях техники.
Вылетевший из Исландии самолет P-8A Poseidon находился над Северным морем, когда взорвался газопровод, до этого он сделал два круга над Польшей, а затем направился в Балтику в район, где пролегает "Северный поток — 2"
В ВМС США заявили агентству, что полет не связан с ЧП на газопроводах. При этом аналитики, изучившие полетные данные, выяснили, что американские самолеты в разное время приближались к району аварии на 24 и 4 километра.
Ранее стало известно, что, согласно данным ресурса Flightradar24, отслеживающего полеты воздушных судов, в районе произошедших позднее утечек газа с "Северных потоков" у острова Борнхольм в течение сентября регулярно летали американские военные вертолеты, которые часами кружили над акваторией, где пролегают газопроводы. В Пентагоне эту информацию комментировать отказались.
Утечку газа на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" обнаружили 26 сентября сразу в четырех местах. Как сообщила компания-оператор Nord Stream AG, авария беспрецедентна и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии и Дании не исключили диверсию в качестве причины ЧП. ФСБ России возбудила уголовное дело по статье "акт международного терроризма".
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