https://ria.ru/20221007/rybolovstvo-1822203747.html
Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве
Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве - РИА Новости, 07.10.2022
Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Документ опубликован на... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:05
2022-10-07T13:05
2022-10-07T13:47
экономика
владимир путин
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон расширяет круг российских хозяйственных обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов нужно предварительно согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.Документ вводит госконтроль в соответствии с требованиями закона об иностранных инвестициях в отношении компаний, которые не только добывают водные биоресурсы, но и осуществляют иные производственные процессы в сфере рыболовства. Это, например, может быть приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка улова; производство на рыбопромысловых судах продукции из выловленных биоресурсов или выгрузка их в живом, свежем или охлажденном виде.При этом иностранные инвесторы или группы лиц, в которые они входят, имеющие право распоряжаться от 5% до 25% акций (долей) такого российского юрлица, должны будут сообщить об этом ФАС. А те из них, кто владеет не менее 25%, будут обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю своего участия до уровня менее 25%. Непредставление ходатайства или неснижение доли до этого уровня будет основанием для лишения иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников) юрлица.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом иностранным инвесторам и группам лиц, в которые они входят, предоставляется 365 дней для того, чтобы выполнить данные требования.
https://ria.ru/20221004/rybolovstvo-1821401487.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Владимир Путин, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
13:05 07.10.2022 (обновлено: 13:47 07.10.2022)
Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве
Путин подписал закон, усиливающий контроль за иностранными инвестициями в рыболовстве
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.
Закон расширяет круг российских хозяйственных обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов нужно предварительно согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС
) России.
Документ вводит госконтроль в соответствии с требованиями закона об иностранных инвестициях в отношении компаний, которые не только добывают водные биоресурсы, но и осуществляют иные производственные процессы в сфере рыболовства. Это, например, может быть приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка улова; производство на рыбопромысловых судах продукции из выловленных биоресурсов или выгрузка их в живом, свежем или охлажденном виде.
При этом иностранные инвесторы или группы лиц, в которые они входят, имеющие право распоряжаться от 5% до 25% акций (долей) такого российского юрлица, должны будут сообщить об этом ФАС. А те из них, кто владеет не менее 25%, будут обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю своего участия до уровня менее 25%. Непредставление ходатайства или неснижение доли до этого уровня будет основанием для лишения иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников) юрлица.
Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом иностранным инвесторам и группам лиц, в которые они входят, предоставляется 365 дней для того, чтобы выполнить данные требования.