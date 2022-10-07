https://ria.ru/20221007/rybolovstvo-1822203747.html

Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве

Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве - РИА Новости, 07.10.2022

Путин подписал закон о контроле за иностранными инвестициями в рыболовстве

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Документ опубликован на... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:05

2022-10-07T13:05

2022-10-07T13:47

экономика

владимир путин

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон расширяет круг российских хозяйственных обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов нужно предварительно согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.Документ вводит госконтроль в соответствии с требованиями закона об иностранных инвестициях в отношении компаний, которые не только добывают водные биоресурсы, но и осуществляют иные производственные процессы в сфере рыболовства. Это, например, может быть приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка улова; производство на рыбопромысловых судах продукции из выловленных биоресурсов или выгрузка их в живом, свежем или охлажденном виде.При этом иностранные инвесторы или группы лиц, в которые они входят, имеющие право распоряжаться от 5% до 25% акций (долей) такого российского юрлица, должны будут сообщить об этом ФАС. А те из них, кто владеет не менее 25%, будут обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю своего участия до уровня менее 25%. Непредставление ходатайства или неснижение доли до этого уровня будет основанием для лишения иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников) юрлица.Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом иностранным инвесторам и группам лиц, в которые они входят, предоставляется 365 дней для того, чтобы выполнить данные требования.

https://ria.ru/20221004/rybolovstvo-1821401487.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир путин, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)