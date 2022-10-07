https://ria.ru/20221007/rts-1822330020.html
Индекс РТС опустился ниже отметки в тысячу пунктов
Индекс РТС опустился ниже отметки в тысячу пунктов - РИА Новости, 07.10.2022
Индекс РТС опустился ниже отметки в тысячу пунктов
Долларовый индекс РТС опускался ниже "круглой" отметки в 1000 пунктов впервые с 27 апреля и уже терял 4,4%, индекс Мосбиржи снижается на 3,5%, следует из данных РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T18:01
2022-10-07T18:01
2022-10-07T18:10
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Долларовый индекс РТС опускался ниже "круглой" отметки в 1000 пунктов впервые с 27 апреля и уже терял 4,4%, индекс Мосбиржи снижается на 3,5%, следует из данных Московской биржи.Долларовый индекс РТС к 18.02 мск падал на 4,05%, до 1002,51 пункта и уже опускался на 4,43% - до 998,54 пункта, индекс Мосбиржи снижается на 3,54%, до 1949,09 пункта.Рубль дешевеет к доллару на 32 копейки, до 61,22 рубля.В лидерах падения – акции "Газпрома" (-4,72%), которые в моменте максимально падали на 5,6%, также акции "Газпром нефти" (-4,9%), обыкновенные акции Сбербанка падают на 4,1%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия, акции
Экономика, Московская биржа, Россия, Акции
18:01 07.10.2022 (обновлено: 18:10 07.10.2022)
Индекс РТС опустился ниже отметки в тысячу пунктов
Долларовый индекс РТС опустился ниже отметки в тысячу пунктов впервые с 27 апреля