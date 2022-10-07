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Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду" - РИА Новости, 07.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду" - РИА Новости, 07.10.2022
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"
Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:28
2022-10-07T14:28
специальная военная операция на украине
политика
сергей миронов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в партии."У меня в планах в ближайшее время тоже туда поехать. Ну, а многие депутаты, сказать по-простому, не вылезают оттуда. Например, Яна Лантратова, которая там все лето провела", - сообщил Миронов в музее военной формы.Также он рассказал о кураторах новых регионов в партии, которые тоже планируют туда ездить. "Только-только по поручению председателя Госдумы (Вячеслава Володина) определились с депутатами, курирующими регионы. ДНР будет курировать мой первый заместитель (по фракции) Олег Нилов, ЛНР - также мой заместитель Дмитрий Гусев, Запорожье - председатель комитета по нацвопросам Геннадий Семигин и Херсонскую область - вице-спикер Александр Бабаков", - сообщил Миронов.
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политика, сергей миронов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Сергей Миронов, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:28 07.10.2022
 
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"

Миронов выразил желание побывать в новых регионах России и назначил в них кураторов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России / Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в партии.
"У меня в планах в ближайшее время тоже туда поехать. Ну, а многие депутаты, сказать по-простому, не вылезают оттуда. Например, Яна Лантратова, которая там все лето провела", - сообщил Миронов в музее военной формы.
Также он рассказал о кураторах новых регионов в партии, которые тоже планируют туда ездить. "Только-только по поручению председателя Госдумы (Вячеслава Володина) определились с депутатами, курирующими регионы. ДНР будет курировать мой первый заместитель (по фракции) Олег Нилов, ЛНР - также мой заместитель Дмитрий Гусев, Запорожье - председатель комитета по нацвопросам Геннадий Семигин и Херсонскую область - вице-спикер Александр Бабаков", - сообщил Миронов.
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 11:41
"Единая Россия" создала отделения партии в новых регионах
 
Специальная военная операция на УкраинеПолитикаСергей МироновРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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