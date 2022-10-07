https://ria.ru/20221007/regiony-1822231299.html
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду" - РИА Новости, 07.10.2022
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"
Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:28
2022-10-07T14:28
2022-10-07T14:28
специальная военная операция на украине
политика
сергей миронов
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45f63cb3ccb2a00f60befee2ab4cd0e5.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в партии."У меня в планах в ближайшее время тоже туда поехать. Ну, а многие депутаты, сказать по-простому, не вылезают оттуда. Например, Яна Лантратова, которая там все лето провела", - сообщил Миронов в музее военной формы.Также он рассказал о кураторах новых регионов в партии, которые тоже планируют туда ездить. "Только-только по поручению председателя Госдумы (Вячеслава Володина) определились с депутатами, курирующими регионы. ДНР будет курировать мой первый заместитель (по фракции) Олег Нилов, ЛНР - также мой заместитель Дмитрий Гусев, Запорожье - председатель комитета по нацвопросам Геннадий Семигин и Херсонскую область - вице-спикер Александр Бабаков", - сообщил Миронов.
https://ria.ru/20221006/er-1821915959.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729292697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6cfcc24d1425562c0b384a8f3c9a0279.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей миронов, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, госдума рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Политика, Сергей Миронов, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Госдума РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"
Миронов выразил желание побывать в новых регионах России и назначил в них кураторов