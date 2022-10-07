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Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"

Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду" - РИА Новости, 07.10.2022

Миронов назначил кураторов новых регионов от "СР — За правду"

Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:28

2022-10-07T14:28

2022-10-07T14:28

специальная военная операция на украине

политика

сергей миронов

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Лидер "СР-ЗП" Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что в ближайшее время планирует посетить новые регионы РФ, а также рассказал, кто их будет курировать в партии."У меня в планах в ближайшее время тоже туда поехать. Ну, а многие депутаты, сказать по-простому, не вылезают оттуда. Например, Яна Лантратова, которая там все лето провела", - сообщил Миронов в музее военной формы.Также он рассказал о кураторах новых регионов в партии, которые тоже планируют туда ездить. "Только-только по поручению председателя Госдумы (Вячеслава Володина) определились с депутатами, курирующими регионы. ДНР будет курировать мой первый заместитель (по фракции) Олег Нилов, ЛНР - также мой заместитель Дмитрий Гусев, Запорожье - председатель комитета по нацвопросам Геннадий Семигин и Херсонскую область - вице-спикер Александр Бабаков", - сообщил Миронов.

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Кирилл Волков

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