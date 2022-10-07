https://ria.ru/20221007/reabilitatsiya-1822220446.html
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному - РИА Новости, 07.10.2022
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:57
2022-10-07T13:57
2022-10-07T14:05
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего ухудшение его положения, не должен составлять более одного года.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.Как пояснялось ранее в заключении профильного комитета, действующая ранее редакция УПК РФ не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм.По этому вопросу было принято постановление Конституционного суда РФ, который посчитал эту норму не конституционной.
https://ria.ru/20221007/zakon-1822211572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
13:57 07.10.2022 (обновлено: 14:05 07.10.2022)
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному
Путин подписал ФЗ о сроках пересмотра постановления о возмещении вреда реабилитированному