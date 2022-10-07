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Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному - РИА Новости, 07.10.2022
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Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному - РИА Новости, 07.10.2022
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T13:57
2022-10-07T14:05
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего ухудшение его положения, не должен составлять более одного года.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.Как пояснялось ранее в заключении профильного комитета, действующая ранее редакция УПК РФ не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм.По этому вопросу было принято постановление Конституционного суда РФ, который посчитал эту норму не конституционной.
https://ria.ru/20221007/zakon-1822211572.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
13:57 07.10.2022 (обновлено: 14:05 07.10.2022)
 
Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному

Путин подписал ФЗ о сроках пересмотра постановления о возмещении вреда реабилитированному

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего ухудшение его положения, не должен составлять более одного года.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:25
Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров
Соответствующие изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.
Как пояснялось ранее в заключении профильного комитета, действующая ранее редакция УПК РФ не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм.
По этому вопросу было принято постановление Конституционного суда РФ, который посчитал эту норму не конституционной.
Следственный изолятор - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
13:21
Путин подписал закон о максимальном сроке залога
 
Владимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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