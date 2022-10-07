https://ria.ru/20221007/reabilitatsiya-1822220446.html

Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному

Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному - РИА Новости, 07.10.2022

Путин установил срок пересмотра решения о возмещении реабилитированному

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:57

2022-10-07T13:57

2022-10-07T14:05

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий, что срок пересмотра постановления суда о возмещении реабилитированному вреда, повлекшего ухудшение его положения, не должен составлять более одного года.Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Соответствующие изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ.Как пояснялось ранее в заключении профильного комитета, действующая ранее редакция УПК РФ не ограничивает период с момента вступления в силу судебного акта о возмещении реабилитированному расходов на оплату юридической помощи, в течение которого может быть принято решение суда кассационной инстанции о пересмотре этого акта, влекущее поворот его исполнения и возврат присужденных реабилитированному сумм.По этому вопросу было принято постановление Конституционного суда РФ, который посчитал эту норму не конституционной.

https://ria.ru/20221007/zakon-1822211572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, общество