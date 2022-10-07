https://ria.ru/20221007/programma-1822247408.html

В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона

В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона - РИА Новости, 07.10.2022

В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать программу развития пассажирских перевозок на северо-западе области с целью стабилизировать... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:07

2022-10-07T15:07

2022-10-07T15:07

оренбургская область

денис паслер

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

оренбургская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816463107_0:100:1200:776_1920x0_80_0_0_5b05532e2cb5d849a6ca0f45dca99948.jpg

ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать программу развития пассажирских перевозок на северо-западе области с целью стабилизировать работу транспорта на муниципальных маршрутах, сообщает пресс-служба областного правительства.Как отметил Паслер, Центр управления регионом фиксирует многочисленные жалобы в соцсетях на организацию пассажирских перевозок в муниципалитетах.Как отметили в пресс-службе, на северо-западе Оренбуржья расположен 631 населенный пункт, из которых 368 не имеют автобусного сообщения с районным центром. Основными причинами отсутствия транспортного сообщения являются низкий пассажиропоток в малых сёлах, изношенный автопарк, а также недостаточный объём субсидирования пассажирских перевозок - в 2022 году на эти цели в бюджетах 32 муниципальных районов и городских округов заложено более 377 миллионов рублей. По совокупности этих причин перевозчики отказываются работать по нерегулируемым тарифам. В качестве одного из способов решения проблемы организации перевозок между районными центрами и селами главы муниципалитетов предложили закупить вместительные легковые автомобили и микроавтобусы. Региональный Минстрой по поручению Паслера приступит к разработке программы развития пассажирских перевозок на западе Оренбуржья, а муниципалитеты просчитают потребность по количеству и типу транспорта, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220926/raschistka-1819564448.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), оренбургская область