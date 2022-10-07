https://ria.ru/20221007/programma-1822247408.html
В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона
В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона - РИА Новости, 07.10.2022
В Оренбуржье разработают программу развития транспорта для запада региона
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать программу развития пассажирских перевозок на северо-западе области с целью стабилизировать... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T15:07
2022-10-07T15:07
2022-10-07T15:07
оренбургская область
денис паслер
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
оренбургская область
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ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать программу развития пассажирских перевозок на северо-западе области с целью стабилизировать работу транспорта на муниципальных маршрутах, сообщает пресс-служба областного правительства.Как отметил Паслер, Центр управления регионом фиксирует многочисленные жалобы в соцсетях на организацию пассажирских перевозок в муниципалитетах.Как отметили в пресс-службе, на северо-западе Оренбуржья расположен 631 населенный пункт, из которых 368 не имеют автобусного сообщения с районным центром. Основными причинами отсутствия транспортного сообщения являются низкий пассажиропоток в малых сёлах, изношенный автопарк, а также недостаточный объём субсидирования пассажирских перевозок - в 2022 году на эти цели в бюджетах 32 муниципальных районов и городских округов заложено более 377 миллионов рублей. По совокупности этих причин перевозчики отказываются работать по нерегулируемым тарифам. В качестве одного из способов решения проблемы организации перевозок между районными центрами и селами главы муниципалитетов предложили закупить вместительные легковые автомобили и микроавтобусы. Региональный Минстрой по поручению Паслера приступит к разработке программы развития пассажирских перевозок на западе Оренбуржья, а муниципалитеты просчитают потребность по количеству и типу транспорта, заключили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220926/raschistka-1819564448.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис паслер, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), оренбургская область
Оренбургская область, Денис Паслер, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Оренбургская область
ОРЕНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил разработать программу развития пассажирских перевозок на северо-западе области с целью стабилизировать работу транспорта на муниципальных маршрутах, сообщает пресс-служба областного правительства.
Как отметил Паслер, Центр управления регионом фиксирует многочисленные жалобы в соцсетях на организацию пассажирских перевозок в муниципалитетах.
"Нужно оценить действующую маршрутную сеть, понять, в каких муниципалитетах нужно её расширить. Мы практически сформировали бюджет на 2023 год, поэтому важно понимать, какой объем средств закладывать для поэтапного решения проблем, связанных с пассажирскими перевозками в муниципалитетах области. Для людей это важно. Стабильная работа муниципальных маршрутов - это возможность добраться до районного центра, получить социальные и медицинские услуги, приобрети лекарства, продукты", - приводятся в сообщении слова Паслера.
Как отметили в пресс-службе, на северо-западе Оренбуржья расположен 631 населенный пункт, из которых 368 не имеют автобусного сообщения с районным центром. Основными причинами отсутствия транспортного сообщения являются низкий пассажиропоток в малых сёлах, изношенный автопарк, а также недостаточный объём субсидирования пассажирских перевозок - в 2022 году на эти цели в бюджетах 32 муниципальных районов и городских округов заложено более 377 миллионов рублей. По совокупности этих причин перевозчики отказываются работать по нерегулируемым тарифам.
В качестве одного из способов решения проблемы организации перевозок между районными центрами и селами главы муниципалитетов предложили закупить вместительные легковые автомобили и микроавтобусы.
Региональный Минстрой
по поручению Паслера приступит к разработке программы развития пассажирских перевозок на западе Оренбуржья, а муниципалитеты просчитают потребность по количеству и типу транспорта, заключили в пресс-службе.