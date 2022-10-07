https://ria.ru/20221007/prodovolstvie-1822205654.html

Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились шестой месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились шестой месяц подряд - РИА Новости, 07.10.2022

Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились шестой месяц подряд

Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились шестой месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T13:09

2022-10-07T13:09

2022-10-07T13:09

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Мировые цены на продовольствие в сентябре снизились шестой месяц подряд, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)."В сентябре 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 136,3 пункта, что на 1,5 пункта (1,1%) ниже показателя августа; таким образом, его снижение продолжается шестой месяц подряд. Несмотря на дальнейшее падение, ИПЦФ оказался на 7,2 пункта (5,5%) выше показателя соответствующего периода прошлого года", - говорится в сообщении.Организация также фиксирует снижение индексов в отдельных продовольственных группах. Так, индекс цен на растительное масло снизился по отношению к августу на 10,8 пункта, или на 6,6% - до 152,6 пункта, что является самым низким показателем с февраля 2021 года. Это обусловлено снижением цен на пальмовое, соевое и подсолнечное масла.Индекс цен ФАО на зерновые, однако, вырос до 147,8 пункта (на 2,2 пункта к августу, или на 1,5%). ФАО объясняет это растущей неопределенностью с продолжением черноморской зерновой инициативы после ноября.Индекс цен на сахар ФАО в сентябре снизился к августу на 0,8 пункта, или на 0,7% - до 109,7 пункта. Этот показатель снижается пятый месяц подряд и достиг самого низкого значения с июля 2021 года. ФАО отмечает, что сокращение в сентябре вызвано главным образом благоприятными видами на урожай в Бразилии, крупнейшем мировом экспортере сахара.Индекс цен на молочную продукцию снизился к августу на 0,8 пункта, или на 0,6% - до 142,5 пункта. Организация объясняет это ослаблением евро к доллару. Индекс цен ФАО на мясо снизился на 0,6 пункта к августу, или на 0,5% - до 121,4 пункта. Сильнее всего снизились цены на баранину и говядину.

https://ria.ru/20221003/prodovolstvie-1821232265.html

https://ria.ru/20220929/udobreniya-1820365322.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, фао, оон, в мире, продовольствие