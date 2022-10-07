Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221007/pogoda-1822130065.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.10.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:12
2022-10-07T08:12
общество
москва
погода
центр "фобос"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16e0d195212d73f1f99dca710febcd89.jpg
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура плюс 13 - плюс 15, по области - плюс 11 - плюс 16. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb83cfe8b9d7c0c12033ba8db6d9e100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
08:12 07.10.2022
 
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура плюс 13 - плюс 15, по области - плюс 11 - плюс 16. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.
По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:24
Москвичам пообещали улучшение погоды на следующей неделе
 
ОбществоМоскваПогодаЦентр "Фобос"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала