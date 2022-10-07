https://ria.ru/20221007/pogoda-1822130065.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.10.2022

Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу

Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T08:12

2022-10-07T08:12

2022-10-07T08:12

общество

москва

погода

центр "фобос"

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура плюс 13 - плюс 15, по области - плюс 11 - плюс 16. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода, центр "фобос"