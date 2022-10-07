https://ria.ru/20221007/pogoda-1822130065.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 07.10.2022
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T08:12
2022-10-07T08:12
2022-10-07T08:12
общество
москва
погода
центр "фобос"
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."В Москве сегодня переменная облачность и без осадков. Максимальная температура плюс 13 - плюс 15, по области - плюс 11 - плюс 16. Ветер западный 4-9 метров в секунду, порывистый", - рассказала Котилевская.По словам синоптика, атмосферное давление будет расти и составит 753 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20221005/pogoda-1821660899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Синоптик рассказала о погоде в Москве в пятницу
Порывистый ветер, без осадков и до плюс 15 ожидается в Москве в пятницу