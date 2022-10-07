https://ria.ru/20221007/pogibshie-1822288608.html

В ДНР за неделю погибли 67 силовиков и 18 мирных жителей

В ДНР за неделю погибли 67 силовиков и 18 мирных жителей - РИА Новости, 07.10.2022

В ДНР за неделю погибли 67 силовиков и 18 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике с 30 сентября по 6 октября из-за действий украинских войск погибли 67 сотрудников силовых структур и 18 мирных жителей, сообщил в РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:36

2022-10-07T16:36

2022-10-07T16:39

специальная военная операция на украине

в мире

дарья морозова

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 7 окт – РИА Новости. В Донецкой Народной Республике с 30 сентября по 6 октября из-за действий украинских войск погибли 67 сотрудников силовых структур и 18 мирных жителей, сообщил в пятницу аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой."В период с 30 сентября 2022 по 6 октября 2022 погибли: (представители - ред.) силовые структуры – 67, гражданские лица – 18", - говорится в сообщении аппарата омбудсмена, опубликованном в его Telegram-канале.Отмечается, что за этот период пострадали 297 сотрудников силовых структур и 22 мирных жителя.В ведомстве также сообщили, что в ДНР за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 9314 человек, в том числе 123 ребенка.

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дарья морозова, донецкая народная республика, украина